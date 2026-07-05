El Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular también es protagonista en la Feria del Libro

Sáenz Peña.

La Feria Saenzpeñense del Libro no solo invita a descubrir nuevas historias, sino también a reflexionar sobre el cuidado del ambiente. En ese marco, el Plan Sustentable y Circular cuenta con un stand especialmente preparado para acercar a vecinos y visitantes propuestas vinculadas al reciclaje, la economía circular y el consumo responsable.

Durante la feria, la responsable del programa, Cecilia Cipolini, comparte con el público las acciones que impulsa el municipio para promover una ciudad más sustentable, destacando la importancia de incorporar hábitos cotidianos que contribuyan al cuidado del ambiente.

El espacio ofrece información, actividades y propuestas para que personas de todas las edades conozcan cómo, con pequeñas acciones diarias, es posible generar un impacto positivo en la comunidad.

Con esta iniciativa, la Municipalidad reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, demostrando que la educación ambiental también ocupa un lugar destacado dentro de la Feria del Libro.

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