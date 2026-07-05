Jóvenes chaqueños participaron de los talleres de Educación Financiera de NBCH en Agronea 2026

Charata. Nuevo Banco del Chaco participó de Agronea 2026 con una propuesta destinada a fortalecer la educación financiera de los jóvenes. En el marco de la muestra agropecuaria, se realizaron talleres gratuitos de educación financiera.

La actividad forma parte del programa «Wee! Soy Joven», que NBCH desarrolla en conjunto con la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno del Chaco, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para el manejo responsable de las finanzas personales y promover una mayor inclusión financiera entre los jóvenes.

Durante los talleres, los participantes pudieron conocer conceptos fundamentales sobre la apertura de cuentas bancarias, el uso de tarjetas de débito, las operaciones digitales a través de NBCH24 Online Banking y las principales recomendaciones para operar de manera segura. Además, se explicaron contenidos vinculados a la ciberseguridad y la prevención de fraudes en plataformas digitales y redes sociales.

La directora de NBCH, Claudia Bernardis, destacó la importancia de acercar estos conocimientos a los jóvenes desde una edad temprana y explicó que «queremos introducirlos al sistema financiero con herramientas que les sirvan para comenzar su vida económica. La educación financiera es fundamental porque sin crecimiento económico personal no puede haber crecimiento para toda la provincia».

«Los jóvenes reciben muy bien estas propuestas y eso nos motiva a seguir acercando contenidos que serán útiles para su futuro», valoró Bernardis.

Por su parte, el subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich, explicó que la iniciativa acompaña a los estudiantes en una etapa clave de sus vidas. «Desde el programa Soy Joven buscamos brindar herramientas que ayuden a construir sus proyectos de vida. Aprender a administrar los recursos, ahorrar y planificar es fundamental para que puedan tomar mejores decisiones en el futuro», expresó.

Además, destacó el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y Nuevo Banco del Chaco para llegar a estudiantes de toda la provincia. «No solo desarrollamos estos talleres en eventos como Agronea, sino también recorremos escuelas en los 70 municipios, acercando educación financiera junto con contenidos culturales e institucionales para que cada vez más jóvenes puedan acceder a estas herramientas», agregó el subsecretario.

Las capacitaciones forman parte de una política impulsada por el Gobernador Leandro Zdero, para brindar conocimientos financieros a estudiantes de toda la provincia, promoviendo el hábito del ahorro, la planificación y el uso responsable del dinero mediante actividades dinámicas, participativas y adaptadas a las nuevas generaciones.

Como parte de esta estrategia, NBCH también incorporó un espacio de Educación Financiera en su sitio web institucional, donde la comunidad puede acceder a contenidos sobre ahorro, presupuesto, uso responsable del crédito, planificación financiera y seguridad digital.

Con su presencia en Agronea 2026, el Grupo NBCH reafirma su compromiso con la formación de las nuevas generaciones, acercando herramientas concretas para que los jóvenes puedan tomar decisiones financieras informadas y desenvolverse con mayor seguridad en el mundo digital.

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