El Rotary Club Resistencia premiará a la Unidad Médica Educativa de UNCAus

Resistencia. Los premios S.A.T.O. (Servicio a través de la Ocupación) son otorgados en forma anual a personas, empresas, instituciones, profesionales que se destacan.

Será en reconocimiento a su labor de innovación y aporte social por el tratamiento con plasma de convalecientes de COVID

“Lo que hace nuestro Club es dar un premio al servicio a través de la ocupación. Este año se decidió otorgar a la UME de UNCAUS y a su el jefe de Área de Aislamiento Covid 19, doctor Fabián Acevedo por el trabajo que hicieron con el plasma para el COVID”, lo anunciaba a Radio La Red el Presidente del Rotary Resistencia, Arquitecto Waldo Cramazzi.

Cramazzi explicó que en Rotary “tenemos un grupo de personas, que se constituyen en jurado, a quienes se les hacen las propuestas y ellos evalúan y eligen a quién se otorga el premio S.A.T.O. Este grupo de jurados evaluó, porque tuvimos dos propuestas más”.

Cramazzi aclaró también “yo no participo en las decisiones, soy presidente del Rotary Club Resistencia pero no he estado en el jurado.

A la Comisión ejecutiva se nos pasó quién era el premiado y el día que me dijeron quién fué seleccionado me dió gran alegría saber que recayó en Sáenz Peña”.

Premio

El reconocimiento a la UME corresponde a “un premio al talento, a la innovación, al servicio y el jurado evaluó y determinó que en esta pandemia, que marcó la historia del mundo, el trabajo de UME fué excepcional.

El Dr. Fabián Acevedo que personalmente no lo conozco, lo voy a conocer el jueves, tiene resultados arriba del 90% positivo, números que son difíciles de conseguir en cualquier parte del mundo” remarcó.

Con respecto a premiar a todo el grupo de trabajadores de la Unidad Médica Educativa, destacó que “es tan importante desde la persona que hace maestranza para que exista la asepsia que debe existir en ese lugar, hasta el médico que dirige todo el equipo”.

“Es un premio a esta Universidad y para que valoremos todos los saenzpeñenses que tenemos un centro médico de alta complejidad y de alto nivel educativo, nos tenemos que sentir orgullosos”, recalcó Cramazzi.

El acto de entrega del reconocimiento “por protocolo por seguridad, y como la institución es Rotary Club de Resistencia que tiene 91 años, lo vamos a hacer en Resistencia en la sede de UNCAUS en Rivadavia 642, el jueves a las 19 horas”, puntualizó.