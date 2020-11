Empleado irrespetuoso de Chago Mas, genera críticas en clientela

Sáenz Peña. Varios clientes de la cadena de compras que tiene su local en Avenida 28 y 1 se quejan por la actitud descortés con que uno de sus empleados se refiere a los clientes.

Uno de los casos, ocurridos en este fin de semana, generó el malestar de quien narro lo sucedido a este medio. Según la fuente, una mujer, se acercó con su esposo a hacer compras para aprovechar la promoción de ofertas que hace la firma.

«Fuimos a la siesta, cuando no había nadie, fuimos juntos porque yo no puedo hacer fuerza. Había varias personas que andaban de a dos, otra pareja en la cola y una mujer y su pequeña hija en otra casa. El encargado de caja habló por alta voz y recordó las disposiciones vigentes respecto al distanciamiento, que en nuestro caso estábamos cumpliendo porque yo estaba de un lado de la caja y mi esposo en la otra punta guardando los artículos en cajas. Dejo de hablar por alta voz y se acercó a la caja donde estábamos y sólo se refirió a nosotros, de mala manera, de forma muy irrespetuosa, y nos abordó diciéndonos en vos alta todo lo que había anunciado por micrófono sin siquiera preguntar porqué estábamos juntos. Se puede pedir las cosas de otra manera, no hace falta creerse personaje», contó la cliente.

Según dijo, luego averiguó más sobre este empleado y desde la firma comercial le dijeron que no es la primera vez que maltrata a los clientes con desplantes de este tipo. La mujer contó que hasta la cajera tuvo verguenza ajena por la situación.