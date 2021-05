Emprendedores son acompañados por la gestión Cipolini

Sáenz Peña. Con distintas asistencias la Municipalidad apoya y acompaña a los emprendedores. Silvia Villalba, directora de Proyectos Productivos y Emprendedurismo, se refirió al trabajo que lleva delante junto a los emprendedores de la ciudad en este tiempo de pandemia.

El emprendedurismo es importante y más aún cuando las realidades son agobiantes y especiales como es atravesar una pandemia, “no nos imaginábamos una situación como esta y tener que vivir con los negocios cerrados y es así cuando nace las ganas de hacer de cada uno”, señaló la funcionaria. Al respecto dijo que la Secretaria de Desarrollo Local está apuntalando muy fuerte a todo ese rubro”.

Al ser consultada sobre la cantidad de emprendedores y proyectos productos hay en la ciudad, dijo Villalba que la Municipalidad tiene registrado alrededor de 700 que están en el registro de emprendedores. Es un registro al cual se puede acceder por medio de la página de la municipalidad (saenzpeñea.gob.ar) y aquellos que no están registrado lo pueden hacer en esa página porque es el primer requisito que se necesita para luego poder trabajar con el municipio y acceder a los programas que tiene el municipio.

Villalba destacó el nivel y trabajo de los emprendedores y que por ahí no tiene la difusión necesaria para que se conozcan cada uno de ellos. “Me llama mucho la atención los proyectos innovadores que hacen y ponen en marcha sus proyectos sin pedir nada y no lo hacen porque no lo necesitan, muy por el contrario, al ser tan geniales hacen sus muestras y están ofreciendo sus proyecto, pero muchos de ellos necesitaba del acompañamiento del estado”, señalo.

La idea, más allá del Paseo de Los Artesanos e que la Municipalidad pueda contar con un espacio físico para los emprendedores.

Cabe señalar que dentro de la Secretaría de Desarrollo Local existe un equipo técnico que realiza las visitas y habilitaciones de todos los que presentan los proyectos o alguna inquietud.

Si bien hay numerosos emprendedores que se destacaban por sus trabajos, Villalba mencionó la tarea, el sacrificio y posicionamiento que logro un emprendedor. “Este señor era un empelado municipal al que se le había cortado el contrato que realizaba herrería y comenzó realizando carretillas y luego amplio su campo y en la actualidad es uno de los herreros más importantes. Ahora está haciendo caballetes para Corrientes y otras trabajos para otras provincias”, comentó

Los emprendedores que aún no se inscribieron lo pueden hacer on line a través d la página del municipio para de esa forma cuando se necesita algún servicio se lo busca en ese registro. También sirve el registro para en caso de existir algún microcrédito otorgarlos a través de este registro. “Sirve de apuntalamiento para los emprendedores”, concluyo.