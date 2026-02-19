En esta Cuaresma, el Papa propone ayunar de gestos y palabras que hieren a los demás

Roma. León XIV marcó el inicio de la Cuaresma, llamando a la verdadera conversión. Exhortó a vivir este tiempo rezando «para llegar, interiormente renovados, a la celebración de la Pascua de Cristo».

El Santo Padre León XIV marcó hoy el inicio de la Cuaresma con un llamamiento a abstenerse de comportamientos ofensivos, durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

«Hoy, Miércoles de Ceniza, iniciamos la Cuaresma, tiempo de gracia y conversión. Pidamos al Señor que prepare nuestros corazones para escuchar y vivir su Palabra, ayunando de gestos y comentarios que hieren a otros y nos alejan de su Corazón misericordioso», dijo en su saludo a los peregrinos.

León XIV pidió que el tiempo de preparación a la Pascua se viviera «con el corazón abierto» y que todos se comprometieran «en la oración y la fraternidad».

Un camino cuaresmal que comienza hoy, 18 de febrero, con la procesión penitencial desde la iglesia romana de San Anselmo hasta la Basílica de Santa Sabina y la misa que celebrará el Papa León con la bendición e imposición de las cenizas, prevista para las 17 (hora de Roma).

El don de la conversión

Para el pontífice, la oración, en el Miércoles de Ceniza, se convierte en disponibilidad a los dones que Dios ofrece a sus hijos. Así lo recordó a los fieles de lengua alemana: «Hoy, Miércoles de Ceniza, pidamos al Señor que nos ayude a acoger con corazón abierto las gracias que quiere concedernos en este tiempo de Cuaresma, para que produzcan frutos abundantes de salvación para nosotros y para nuestros hermanos».

A los peregrinos de lengua inglesa subrayó: «Al comenzar hoy nuestro camino cuaresmal, pidamos al Señor que nos conceda el don de una verdadera conversión del corazón, para que podamos responder mejor a su amor por nosotros y compartir ese amor con quienes nos rodean».

En español, el Papa recomendó ayunar también de las palabras que pueden convertirse en armas que hieren. Un lenguaje desarmado que, en el Mensaje de Cuaresma, León XIV definió como «una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco valorada».

«Hoy, Miércoles de Ceniza, comenzamos la Cuaresma, tiempo de gracia y de conversión. Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar y hacer vida su Palabra, ayunando de gestos y comentarios que hieran a los demás y nos alejen de su Corazón misericordioso».

A los fieles de lengua portuguesa les habló de la verdadera conversión en Cuaresma; a los peregrinos de lengua china los invitó a la oración; y a los polacos les pidió practicar las obras de misericordia como camino de encuentro con Dios, haciendo referencia a santa Faustina Kowalska. El 22 de febrero se cumple, de hecho, el 95º aniversario de la primera aparición de Jesús Misericordioso.

Que la Cuaresma sea un tiempo de encuentro con Cristo a través del sacramento de la Penitencia y de las obras de misericordia.

