Desmontes: habló Gustavo García y explicó cómo se aplica la normativa de infracciones forestales en Chaco

Sáenz Peña. Gustavo García, director de Bosques, se suma a nuestro espacio para hablar del tema desmontes. Explica sobre la aplicación de multas y la política sobre este tema definida y aplicada por el Gobierno de Zdero.

El funcionario explicó que la base de las multas ciertamente es el valor de referencia del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de la infracción, pero especificó que, tal lo anunciado por el ministro Dudik, los valores se incrementaron y la aplicación se mide por hectárea afectada, y como agravante se aplican multas mayores si se utiliza maquinaria pesada, como cadenas, para desmontar.

En una charla con LT16, el director de Bosques, explicó cómo se actuó, confirmó la cantidad de hectáreas, y dejó un contundente mensaje sobre el accionar del Gobierno por directivas del gobernador Zdero.

