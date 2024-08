En Sáenz Peña 6 de cada 10 motos andan sin luz y sus conductores sin casco

Sáenz Peña. Autoridades municipales implementan constantemente operativos de control a toda clase de vehículos, pero hacen foco particularmente en las motos. Los automóviles, que también cometen infracciones y en muchos casos incumplen reglamentaciones, no son controlados. En el caso de las motos en muchos casos están en malas condiciones para circular.

Se estima que seis de cada diez motocicletas andan sin luces reglamentarias, y un alto porcentaje de sus conductores no usa casco. Además, la peligrosidad se duplica en los fines de semana, ya que muchos motociclistas realizan maniobras inadecuadas durante la madrugada, poniendo en riesgo la integridad física de terceros.

En los operativos se registran innumerables secuestros de ciclomotores y motos, no solo por la falta de documentación, sino también por las malas condiciones en las que se encuentran. Un dato, las motos no cuentan con seguros ni se les exige.

La Municipalidad de Sáenz Peña en sus áreas operativas ha decidido tener personal designado políticamente que en su gran mayoría son ex policías, mayormente ex comisarios. Ello lleva a que los operativos cuenten con determinada actitud muchas veces chocante con la sociedad, puesto que en su mayoría ese ex personal policial viene de una época en que la policía no era muy cercana a la ciudadanía.

Ante la impresionante cantidad de multas labradas dos salas de Juzgados de Faltas Municipal, en una de ellas, la jueza es Romina Bredeintein, y la otra con la doctora Araceli Chávez como jueza subrogante, no dan a basto.

Si bien en las comunicaciones y participación en medios de comunicación los funcionarios de áreas operativas recuerdan a los conductores que los controles apuntan a toda clase de vehículos (lo que no se cumple, porque en los controles habituales solo detienen el transitar de las motos). En el mensaje se insiste que para evitar multas, especialmente los motociclistas, deben tener en cuenta que en algunos casos se llega al secuestro preventivo de las motos, en particular cuando se detectan en los controles que tienen denuncias por robo.