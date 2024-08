Juan Carlos Ayala critió a Pérez Pons por complicidad con ciertos piqueteros y empresarios y lo tilda de mariscal de la derrota

Resistencia. El diputado provincial viene siendo muy crudo en la lectura del por qué el Peronismo ya no gobierna. Remarcó recientemente la necesidad de reconquistar la confianza del pueblo y lograr ser la fuerza política que la provincia necesita. Pero no se olvido de responsabilidades que hoy tratan de esquivarse, por ello hasta le recordó el pasado macrista al ex ministro mimado de Capitanich.

El diputado provincial dijo que «la reciente derrota electoral en Saenz Peña ha dejado una huella profunda en la historia política del peronismo en la provincia del Chaco. Esta situación se ha visto marcada por la figura del exfuncionario Santiago Pérez Ponz, cuyo papel ha sido objeto de críticas y descontento en amplios sectores de la sociedad. Pérez Ponz, considerado por muchos como la cara de esta debacle, simboliza un sistema que ha perdido la conexión con las bases populares y, en consecuencia, ha llevado al peronismo a una crisis de representación».

Insistió el diputado con que «la elección de 2023 fue un punto de inflexión que reveló el descontento de la población hacia un modelo político que, lejos de representar realmente sus intereses, se había convertido en un símbolo de corrupción y abandono. La decisión de Pérez Ponz de abandonar a Mauricio Macri para regresar a nuestra provincia, donde se benefició en complicidad con ciertos piqueteros y empresarios que monopolizaban las licitaciones, resuena como un eco de traición en las voces de quienes esperaban un liderazgo honesto y comprometido con el bienestar de la comunidad».

Profundizando su crítica, Ayala dijo también que «es innegable que la figura de Pérez Ponz ha generado un rechazo considerable entre los votantes. En su papel de supuesta autoridad y guía, no solo fracasó en brindar respuestas efectivas a las problemáticas que afectan a la sociedad chaqueña, sino que también se vio envuelto en un entramado que solo sirve a un selecto grupo de privilegios. La gente se ha cansado, y su malestar es claro: la necesidad de un nuevo peronismo que realmente los represente, no solo en las urnas, sino también en la calle y en los hechos».

El legislador peronista, que desde hace meses viene recorriendo el interior manteniendo reuniones con la militancia, insistió con que «la reconstrucción del peronismo en Chaco debe comenzar con una profunda introspección y un reexamen de nuestras políticas y valores. No se trata simplemente de cambiar nombres o rostros, sino de revitalizar un movimiento que ha sido huésped de luchas históricas y reivindicaciones populares. Se hace imperativo construir un liderazgo que no solo sea capaz de atraer a las masas nuevamente, sino que también esté dispuesto a escuchar sus demandas y necesidades reales».

«Para ello, es crucial organizar las ramas y los equipos técnicos de manera eficaz. Esto implica promover un espacio de diálogo dentro del partido que fomente la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Necesitamos propuestas realistas y bien fundamentadas que aborden los problemas que afectan a nuestros ciudadanos. Estas deben surgir no desde el paternalismo típico que históricamente ha caracterizado al peronismo tradicional, sino desde una escucha genuina que considere la voz de aquellos que, a menudo, son silenciados», dijo Ayala.

Según el diputado justicialista, «el camino hacia la recuperación de la credibilidad perdida no será sencillo, pero es un desafío que debemos asumir con responsabilidad y determinación. Santiago Pérez Ponz ha sido, en diversos sentidos, el mariscal de la derrota del peronismo en Chaco. No obstante, la historia no termina aquí. En este momento de crisis, surge la oportunidad de renacer, de regenerar una fuerza política que represente verdaderamente a los más vulnerables y que facilite el debate y la inclusión».

Sobre el camino que hay que recorrer asegura que «desde esta tribuna, hacemos un llamado a todos aquellos que deseen sumarse a esta causa. Ser parte de la reconstrucción del peronismo en nuestra provincia no es solo una invitación, sino una necesidad imperante. La gente está buscando un cambio, un nuevo liderazgo que no se alinee con intereses oscuros, sino que esté comprometido con la verdad, con la justicia social y con la dignidad de cada chaqueño».

«La inminente llegada de las próximas elecciones legislativas nos brinda una excelente oportunidad para implementar estos cambios. No podemos permitir que los errores del pasado marquen nuestra futura trayectoria. El peronismo debe renacer desde sus cimientos, priorizando el bien común por encima de los intereses particulares, y siendo un faro de esperanza para aquellos que, a menudo, se sienten olvidados por el sistema», remarca.

Finalmente, puntualiza que «la reconstrucción está en marcha, y es nuestro deber ser agentes de este cambio. Solo así podremos gozar nuevamente de la confianza del pueblo y lograr ser la fuerza política que nuestra provincia necesita. La invitación está abierta; juntos, podemos forjar un nuevo horizonte para el peronismo en Chaco».