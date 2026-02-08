En una gresca barrial matan a un joven de una puñalada en el corazón

Sáenz Peña. La víctima es Jeremías Ezequiel Molina, tenía 24 años quien fue atacado durante un altercado en la noche del sábado. La Policía aprehendió a un sospechoso, alias «Juanchola» quien cuenta con un amplio prontuario. La causa fue caratulada como supuesto homicidio.

De una certera puñalada al corazón, asesinaron a un joven de 24 años de edad identificado como Jeremías Ezequiel Molina, el vecino habría sido atacado al menos por tres personas que llegaron hasta su domicilio en el barrio Solidario.

Un joven de 24 años murió en la madrugada de este domingo luego de resultar gravemente herido con un arma blanca durante un altercado ocurrido en el barrio Solidario, hecho que es investigado por la justicia como un supuesto homicidio.

El episodio se registró en la noche del sábado en la intersección de calle 22, entre 63 y 63 Bis, donde personal de la Comisaría Cuarta acudió tras un llamado de emergencia. En el lugar, los efectivos hallaron a Jeremías Ezequiel Molina, con una herida punzante en la zona del tórax.

Debido a la gravedad de la lesión, el joven fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital 4 de Junio, donde ingresó sin signos vitales, confirmándose su deceso poco después. Tras el hecho, se desplegó un operativo conjunto con la participación del Departamento de Emergencias 911, División Investigaciones Complejas y el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.

Como resultado de las tareas investigativas y los testimonios recabados en el lugar, la Policía procedió a la aprehensión de un hombre de 25 años, señalado como el presunto autor del ataque, quien quedó alojado en la Comisaría Segunda a disposición de la Justicia.

El fiscal en turno, doctor César Luis Collado, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial para el levantamiento de pruebas en la escena y el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. La causa fue caratulada de manera preventiva como «Supuesto Homicidio», mientras continúan las diligencias judiciales para determinar las circunstancias del hecho.

El sindicado homicida sería un conocido con frondosos antecedentes policiales, nombrado en el mundo del hampa por su alias «Juanchola» de 25 años de edad y una incontable cantidad de hechos delictivos. El supuesto autor del crimen luego de haber peleado en la vereda del domicilio de la víctima, huyo rápidamente del lugar junto a los demás cómplices, entre ellos una mujer que sería un familiar cercano.

El hecho de sangre sucedido la noche del sábado, a las 22 aproximadamente, en un domicilio de calle 22 entre 63 y 63 bis del barrio Solidario, donde por causas que trataran de dilucidar los investigadores, se produjo una fuerte discusión entre Jeremías Molina (fallecido) y Juanchola (supuesto atacante) que derivó en una pelea callejera. Al que se sumaron dos personas más, entre ella una mujer, que se enfrentaron contra Molina y su esposa. En l enfrentamiento, el fallecido recibió una certera puñalada que le habría dado de lleno en el corazón.

Tras el incidente, vecinos alertaron a las fuerzas policiales y a la guardia de emergencias que llegaron con una ambulancia en contados minutos, donde el herido de arma blanca fue derivado rápidamente hasta la guardia pero al arribar al hospital 4 de Junio, ya estaba sin vida, dijeron fuentes consultadas.

Tras conocerse el deceso de Molina, rápidamente se diagramaron operativos para dar con el paradero del supuesto homicida «Juanchola». Personal de la División de Investigaciones de Sáenz Peña, en una rápida acción junto a otras divisiones policiales pudo detener a quien seria el responsable del asesinato del vecino de 24 años del barrio Solidario.

Cabe resaltar que también los demás involucrados en el ataque fueron conducidos hasta sede policial, donde seguramente se investigara el grado de participación que tuvieron en el asesinato de Molina.