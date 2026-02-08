Sameep proyecta obra de saneamiento frente a una clínica

Sáenz Peña. Se espera que finalicen las obras realizadas en la intersección de calle 11 y avenida 2, para avanzar con otro punto crítico en la ciudad. Las tareas en calle 5 implicarán una doble intervención, tanto en la vereda norte como sur de la calle.

Si bien algunos medios locales, gerenciados por dirigentes del Justicialismo, impulsan como noticia el enojo de los vecinos de las inmediaciones de la Instituto Privada Santa María, situada en la intersección de calle 14 y calle 5, asegurando que alzan su voz ante una situación que califican de «peligro sanitario inminente». Desde la coordinación de la empresa estatal en Sáenz Peña manifestaron que está prevista una obra en ese sector: reemplazo de caños que aliviará la situación general de la zona.

Mediáticamente se busca hacer crecer el enojo de la gente, y se asegura que en redes sociales se advierte que un desagüe del centro de salud estaría arrojando a la vía pública aguas presuntamente provenientes de los procesos de diálisis de los pacientes. Eso es lo que se asegura en las redes, se repite en la publicación de un medio con editorial opositora al gobierno, pero sin contraponer las explicaciones de la empresa.

Se asegura la existencia de líquido estancado que no solo emite olores nauseabundos que tornan el aire irrespirable, sino que aseguran haber detectado la presencia de gusanos en los vertidos.

José Martín, coordinador de la empresa, consultado por OdeN sobre esta situación dijo que una vez finalizada la obra de saneamiento en calle 11 y avenida 2 la empresa realizará el reemplazo de caños en la calle 5, lugar donde hoy hay quejas de vecinos.

«La obra esta contemplada hace semanas, pero no podemos dejar un lugar donde estamos haciendo una ejecución para salir corriendo a donde hay otra queja, sería un caos la ciudad. Debemos ser prolijos y respetar el diagrama de intervenciones. En calle 5 hay que reemplazar los caños, tanto de vereda sur como norte, y trataremos de trabajar lo más prolijo posible usando la tunelera para reemplazar los años y no generar tanto problema por el alto transito de personas que asisten a la clínica que está en ese lugar», explicó Martín, advirtiendo que la tarea comenzaría en los próximos días.

