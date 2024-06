Ernesto Blasco habla del desafío de nuevas tecnologías y el equipamiento a las fuerzas policiales

Resistencia. El diputado provincial, impulsor del proyecto de compra de Pistolas Taser, toma dos situaciones graves para apuntalar sus argumentos a favor del uso de pistolas Taser para salvar vidas. El legislador provincial expone dos hechos delicados en los que policías debieron enfrentar una situación crítica y con uso de arma.

Recuerda especialmente el deceso de Gastón Ojeda, ocurrido hace seis años en Napenay. El cabo de la policía del Chaco fue apuñalado por un hombre que se resistió a un arresto. Pese a haber recibido asistencia urgente en el hospital 4 de Junio, Ojeda falleció «dejando a dos niños sin padre», lamenta el legislador.

El otro caso es más reciente, en 2021, e involucra al cantante Chano Charpentier, cuando al resistir una internación por salud mental lastimó a su madre, médico y personal de seguridad. En el descontrol de la situación un oficial le disparó con un arma de fuego, hiriéndolo seriamente; lo que generó una polémica de repercusión nacional.

El legislador sostiene si se considera que el artista se abalanzó sobre los policías y que a uno de ellos no le quedó otra opción que usar su arma reglamentaria hay que analizar la opción del mal menor.

«Chano perdió un riñón, parte del páncreas, estuvo intubado un mes en terapia intensiva. Tal vez se pueda discutir cómo prevenir un brote psicótico o no, pero si les preguntamos a familiares de personas que pasaron por crisis similares, creo que preferirían que se use algo que solo impacte a nivel superficial y no perfore más allá de la piel, que no dañe órganos internos. Es tiempo de aprovechar la tecnología que existe para equipar a nuestras fuerzas de seguridad», apela.

Menos riesgos

Ante cuestionamientos sobre perjuicios colaterales, el autor del proyecto en el Chaco sostiene que es la herramienta que genera el menor daño posible.

El legislador admite que no se puede hablar de cero letalidad porque hasta en una maniobra manual para reducir a alguien hay riesgo de una lesión. «Hay antecedentes en el mundo de pérdida de vidas», recordó.

Otro elemento en el procedimiento con dispositivos electrónicos es la inclusión de cámaras con audio que registran el accionar de la policía, aspecto que el diputado Blasco enfatiza: «Esto significa que al usarlos queda un respaldo fílmico, facilitando el trámite judicial también».

El camino

El proceso nacional por la provisión de pistolas Taser para las fuerzas federales comenzó en 2019 a través de una resolución del Ministerio de Seguridad, durante la presidencia de Mauricio Macri (y en simultáneo avanzó también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Dos años después la compra se anuló por decreto del presidente Alberto Fernández; la iniciativa quedó pausada hasta que finalmente en 2023, después de un estudio exhaustivo de beneficios y riesgos, el mismo gobierno autorizó la incorporación. Los dispositivos electrónicos hoy están validados además de CABA en Mendoza.