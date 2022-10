Esta preso Sampayo por manejar ebrio y atropellar una abuela de 70 años

Resistencia. El procurador general Jorge Canteros confirmó anoche que Facundo Sampayo estaba en estado de ebriedad. La fiscal de Investigaciones N° 10, Liliana Beatriz Irala le tomará declaración entre hoy o mañana. La víctima del siniestro se encuentra en terapia intensiva.

La fiscalía en turno ordenó la detención de Sampayo por ‘supuestas lesiones culposas en accidente de tránsito‘ y que sea examinado por Medicina Legal, como así también que se realice test de alcoholemia. Además, se sometió a la extracción de sangre para cotejar si el imputado, al momento de conducir, estaba bajo los efectos de algunas sustancias prohibidas, como cocaína o marihuana.

El procurador general Jorge Canteros anoche confirmó que Sampayo estaba en aparente estado de ebriedad, pero que aguardan pericias. No obstante, familiares de la mujer atropellada por el dirigente sindical, informaron a éste medio que el resultado del test de alcoholemia dio 1.12 de alcohol en sangre.

ESTADO DE SALUD DE LA VICTIMA

La mujer de 70 años que fue atropellada ayer en avenida Alvear por Facundo Sampayo a bordo de su camioneta Amarok sufrió la fractura de un brazo y se encuentra en terapia intensiva recuperándose de las lesiones que sufrió debido al impacto.

La mujer es madre del periodista de NORTE, Mariano Candia, quien a través de sus redes expresó su indignación por el hecho y reclamó justicia.

Candia publicó en las redes: «Mucha indignación. Hoy le tocó a mi vieja, pero antes a varias personas más. No tiene cura este personaje. Ya se mandó muchas. Cruzó el semáforo en rojo, iba haciendo zig zag de carril en carril. 1.12 le dio de alcoholemia. Y estaba durísimo cuando llegué al lugar del accidente. A mi vieja la dejó en terapia intensiva, le quebró un brazo, un golpe seco en su cabeza del que emanó sangre, hematomas por todos lados, etc. No hay dolor más grande que ver así a tu mamá, con tantos dolores y a los 70 años. Espero que haya justicia de una buena vez».