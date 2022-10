Encuesta mide posible escenario de balotaje y Larreta es el opositor de mejor resultado

Buenos Aires. La medición fue realizada a nivel nacional y mostró tres posibles escenarios: en todos se impuso Juntos por el Cambio. La economía sigue encabezando las preocupaciones de la gente.

La medición la hizo Reale Dellatore es una consultora con origen en Mendoza, y en su informe entre el 10 y el 14 de octubre tomando 1250 casos con un margen de error de +/- 3,5%.

«Los datos de intención de voto proyectada determinan que si las elecciones fuesen la próxima semana, el oficialismo se expondría a una contundente derrota. No obstante, los números arrojados por este último estudio, no aseguran un desenlace en primera vuelta. Juntos por el Cambio aventaja al Frente de Todos por 8,5 puntos – 37,6% vs 29,1%», cita el informe.

n el oficialista Frente de Todos la candidata con mayor intención de voto es Cristina Fernández de Kirchner, con un 19,3%. La actual vicepresidente le sacó una importante ventaja al ministro de Economía, Sergio Massa, que sumó 5,4%, y al mandatario nacional Alberto Fernández, que alcanzó el 4,4%.

Por su parte, en la oposición se vieron guarismos mucho más parejos. Internamente se impone hoy Horacio Rodríguez Larreta con el 11,7%, pero Patricia Bullrich totalizó el 10,8% y Mauricio Macri el 7,9%. Más atrás quedaron los radicales Facundo Manes, con el 5,6%, y Gerardo Morales, con el 1,6%.

Además, Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda mostró un 2,7% de intención de voto. La opción «no sabe/no contesta» llegó al 8,5%, mientras que «otro» fue del 0,1%.

Con los números anteriores, RDT se animó a imaginar posibles escenarios de una segunda vuelta para la definición de la Presidencia en el 2023. De tres cruces, en dos estuvo incluida CFK como candidata del Frente de Todos y en los tres perdió el oficialismo.

Escenario 1:Macri 46,7% vs. Cristina 32% / No sabe con 21,3%

Escenario 2:Larreta 49% vs. Cristina 29,7% / No sabe con 21,3%

Escenario 3:Bullrich 40% vs. Massa 34,1% / No sabe con 25,9%

Fuente: DiarioChaco