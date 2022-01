“Este acuerdo no nos condiciona”, dijo el presidente AlbertoF

Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández emitió un breve mensaje para confirmar que la negociación con el Fondo Monetario Internacional habría llegado a un buen puerto. De esta manera, Fernández logró la restructuración de la deuda de 44.000 millones contraida por Mauricio Macri en el 2018.

“Argentina llegó a un acuerdo con el FMI”, afirmó el mandatario nacional y aclaró que “tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones”

Brindando algunos detalles, marcó que desde el Fondo Monetario Internacional “no imponen llegar al déficit cero”.

“Había un problema gravísimo y ahora tenemos una solución razonable”, planteó el presidente en el mensaje y añadió: “Hay futuro. La historia juzgará quién hizo qué. Los invito a mirar al futuro sin olvidar el pasado”.

En un mensaje grabado en la Quinta de Olivos, Fernández aseguró que este acuerdo “no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero”.

Además, aseguró que “no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe”.

A su vez, Fernández no hizo referencia a un cambio en la tasa de interés del crédito, lo que en principio deja ver que se mantendría lo acordado en el 2018.

Cabe remarcar que a las 10 de Argentina el directorio del FMI comenzaba una reunión con el objetivo de cerrar la carta de intención.

De igual manera, el acuerdo ahora deberá pasar por el Congreso de la Nación, en donde el Gobierno deberá sumar voluntades al bloque oficialista, ya que no cuenta con quórum propio.