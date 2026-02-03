Este viernes 6 la Justicia remata la sede del Club Maracaibo

Sáenz Peña. Si bien algunos socios iniciaron una campaña para reunir dinero, tras la feria judicial la institución abraza horas críticas. Se confirmó que la subasta de las instalaciones se realizará en Resistencia, con una base que roza los mil millones de pesos.

La Justicia confirmó que el próximo viernes 6 de febrero, a las 10:00 h, se llevará a cabo el remate de sus instalaciones. La noticia, que se dio a conocer apenas levantada la feria judicial, cayó como un “balde de agua fría” para dirigentes, socios y allegados de la entidad.

El conflicto se origina en una deuda con la empresa Escala Metro, encargada de una obra en el año 2014. Actualmente, se estima que el monto adeudado asciende a 180 millones de pesos, cifra que ya incluye los honorarios profesionales de los abogados intervinientes.

A pesar de los esfuerzos de la comisión directiva, que durante las últimas semanas de 2025 intensificó reuniones con padres y vecinos, el tiempo parece agotarse. Si bien se impulsaron eventos benéficos y se habilitó una cuenta de Mercado Pago para aportes voluntarios, la recaudación aún está lejos de cubrir la deuda exigida.

Fuentes cercanas a la institución confirmaron que se descartó un salvataje financiero por parte del Municipio.; se rechazó la posibilidad de una conducción mixta; y la estrategia actual se centra en una presentación judicial de último momento para intentar dilatar o suspender la subasta.

Respecto al acto de remate que tendrá lugar en la sede del Colegio de Martilleros del Chaco, en calle Roque Sáenz Peña 570 de la capital provincial, los términos fijados por la Justicia son estrictos: Se realizará este Viernes 6 de febrero a las 10:00 horas, con una base de subasta de $968.320.000, la condición es al contado y al mejor postor, con una seña inmediata del 10% del valor de venta y comisión del Martillero actuante 6% (Guillermo Bel).

