Estudiantes le ganó por penales a Racing y es el campeón del Clausura

Santiago del Estero. El «Pincha» se impuso 5-4 en los tiros desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 120 minutos, gracias a los goles de «Maravilla» Martínez y Guido Carrillo. Los de Eduardo Domínguez clasificaron a la Copa Libertadores y la «Academia» deberá conformarse con el pasaje a la Sudamericana.

El Pincha de Eduardo Domínguez se llevó una emotiva definición ante Racing por 5-4 en los penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. La Academia abrió el marcador con un gol de Maravilla Martínez a los 80″ y parecía estar mejor físicamente para liquidarlo cuando llegó el empate de Guido Carrillo a los 92″. El alargue estuvo demás entre dos equipos fundidos.

En los tiros desde los doce pasos, Fernando Muslera le tapó una ejecución clave a Gastón Martirena después de que Facundo Cambeses le atajó el tiro a Edwuin Cetré. Finalmente, Franco Pardo estrelló su remate al palo para sentenciar la suerte del conjunto de Avellaneda y darle el título al elenco platense.

Estudiantes ingresó a los playoffs gracias a su octavo lugar en la Zona A y se sobrepuso a la baja de Carrillo por sanción, ya que el punta no pudo estar en los cruces de eliminación directa contra Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia. Luego de terminar afuera del pasaje a copas por la Tabla Anual, este trofeo en la Primera División le entrega el boleto a la próxima Libertadores.

Del otro lado, Racing se quedó a las puertas de consagrarse en el ámbito local después de la derrota contra Flamengo en las semifinales de la presente edición de la Libertadores ganada por el Fla ante Palmeiras. Esta derrota lo hará conservar el quinto escalón de la tabla acumulada y jugará la Sudamericana 2026, mientras que Independiente salió perjudicado porque necesitaba una victoria del clásico rival para heredar el cupo.

Fuente: Infobae

