Ex concejal y ex funcionario municipal, no habría respetado las prohibiciones de la cuarentena

Sáenz Peña. Se trata del arquitecto Daniel Monti, quien mientras las obras de construcción estaban suspendidas habría remodelado su oficina. Es evidente que en muchos casos las leyes no son para todos. Siempre hay privilegios. Las imágenes corresponden a un reconocido estudio de Arquitectura e Ingeniería donde la cantidad de motovehículos delata cuanta gente hace el trabajo. El aporte de un vecino indignado fue tomado el 15 de abril, mientras las obras de construcción estaban suspendidas. Las imágenes fotográficas son de calle 11 y 20 donde se emplaza el Estudio Monti & Tomas, dedicado a la arquitectura e ingeniería, cuyo uno de los socios es Daniel Monti, dirigente radical que fuera concejal de la ciudad por varios años, y funcionario municipal, que continúa teniendo una aceitada relación con la política local. Se aprecia, en este aporte realizado por un vecino (fotografías tomadas entre las 17:30 y las 18:30 del 15 de abril), que en la vereda al menos hay unas 4 o 5 motos. Se ve a dos de los albañiles en la vereda del lugar y seguramente los demás en el interior removiendo escombros que fueron sacados hacia afuera. El pasado jueves 19 de marzo finalmente el gobierno de Alberto Fernández ordenó la cuarentena obligatoria y entre las medidas prohibió la ejecución de obras, públicas y privadas. Y recién el pasado 23 de abril el Gobierno nacional anunció la autorización de reactivar las obras privadas, y desde la comuna local se anunciaba que dependería de la envergadura de la obra la cantidad de operarios siempre u cuando éstos tengan las protecciones correspondientes. Al parecer, y no como sucedió con otras obras que fueron notificadas de su falta y hasta multadas, al radical Daniel Monti nadie lo controlo. ¿Será por ser radical? ¿Tal vez por ser ex funcionario? ¿Podrá más ser el ‘amigo de’ que las normas en vigencia? ¿O le habrán devuelto una gentileza por haberse pasado de espacio cuando dejó en banda al Pechismo para congraciarse con el nuevo tiempo radical que conducía Cipolini? Fuente: ChM