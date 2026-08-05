Exclusiva charla de Nicolás Diez con LT16 am950 explicando lo sucedido en el Acueducto

Sáenz Peña. Tras la nueva avería registrada en el Segundo Acueducto del Interior, el presidente de SAMEEP, Nicolás Díez, dialogó con LT16 desde el lugar de los trabajos y explicó que la falla no se produjo en el caño recientemente reemplazado, sino en una junta con defectos de fabricación.

El funcionario en diálogo con el periodista Horacio Fernández confirmó que la reparación demandará unas 24 horas de trabajo continuo y estimó que, si los tiempos previstos se cumplen, durante la noche del miércoles comenzará a normalizarse el servicio de agua potable en Presidencia Roque Sáenz Peña.

«La rotura no fue en el caño nuevo, sino en una junta con un defecto de fabricación»

HF: Después de que parecía que el problema estaba resuelto, se produjo una nueva avería. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió?

ND: Estábamos terminando la obra y el agua ya estaba llegando hacia Presidencia Roque Sáenz Peña cuando se rompió una junta de uno de los caños. No se trata del caño que reemplazamos hace pocos días, sino de una junta que presenta un defecto de fabricación y que ya nos había generado inconvenientes anteriormente.

Por eso tuvimos que detener nuevamente el bombeo y volver al lugar para encontrar una solución lo más rápida posible. Estamos trabajando junto a la Unión Transitoria de Empresas, con ingenieros, técnicos y operarios, para reducir al mínimo el tiempo de interrupción del servicio porque sabemos que quienes terminan sufriendo esta situación son los vecinos de Sáenz Peña.

«El agua que se vio salir corresponde a una pérdida de presión del acueducto»

HF: En las últimas horas se viralizaron imágenes donde se observa una importante pérdida de agua. ¿Qué mostraban realmente esos videos?

ND: Lo que se ve es precisamente la pérdida que produce esa junta defectuosa. Es un chorro muy importante porque el Segundo Acueducto trabaja con una presión muy elevada. Al escapar el agua por ese sector, el sistema pierde presión y es imposible continuar bombeando hacia Sáenz Peña.

Entiendo que las imágenes generen preocupación, pero es importante aclarar que no se rompió el nuevo tramo de cañería instalado, sino una junta ubicada en otro sector del acueducto.

«La reparación será distinta para no demorar varios días la obra»

HF: ¿Qué solución técnica decidieron aplicar?

ND: Esta mañana mantuvimos una reunión por videoconferencia con ingenieros de Buenos Aires para analizar distintas alternativas. Finalmente resolvimos no reemplazar el caño porque eso implicaría fabricarlo nuevamente y demoraría mucho más tiempo.

Lo que vamos a hacer es abrir una ventana sobre el mismo caño para que personal especializado pueda ingresar y realizar un trabajo de soldadura desde el interior. Esa intervención permitirá estabilizar definitivamente la junta y volver a poner en funcionamiento el sistema en mucho menos tiempo.

«Trabajaremos toda la noche para terminar mañana al mediodía»

HF: ¿Cuál es el cronograma de trabajo previsto?

ND: Comenzamos a trabajar desde muy temprano y vamos a continuar durante toda la noche.

Tenemos prevista una ventana de aproximadamente doce horas para realizar la intervención dentro del caño. Si todo se desarrolla como está planificado, al mediodía de mañana la reparación estará terminada y comenzaremos inmediatamente a cargar nuevamente el Segundo Acueducto para enviar agua hacia Presidencia Roque Sáenz Peña.

«Si todo sale como esperamos, mañana por la noche volverá el agua a los hogares»

HF: ¿Cuándo estima que los vecinos volverán a tener agua en sus domicilios?

ND: Una vez terminada la reparación vamos a realizar las pruebas hidráulicas y comenzar a impulsar nuevamente el agua hacia la ciudad.

Primero debemos llenar la cisterna de Sáenz Peña y, cuando alcance el nivel necesario, pondremos en funcionamiento las bombas que distribuyen el agua hacia los distintos barrios.

Nuestra estimación es que durante la tarde comenzaremos a llenar la cisterna y que, si no aparece ningún inconveniente adicional, durante la noche podremos iniciar nuevamente la distribución domiciliaria.

Es un cálculo técnico que puede modificarse algunas horas, pero hoy esa es la previsión con la que estamos trabajando.

«Hoy sólo debemos llenar nueve kilómetros del acueducto»

HF: ¿Qué ventaja tiene esta reparación respecto de la anterior?

ND: En esta oportunidad el acueducto prácticamente está lleno. Solamente quedó sin agua el tramo donde estamos trabajando, que tiene alrededor de nueve kilómetros.

Eso nos permite que, una vez finalizada la reparación, únicamente debamos llenar ese sector para volver a impulsar el agua hacia Sáenz Peña, lo que reduce considerablemente los tiempos respecto de una puesta en marcha completa del sistema.

«Hay quienes utilizan esta situación con otros intereses»

HF: Algunas publicaciones aseguraban que la ciudad volvería a permanecer varios días sin agua. ¿Qué opina sobre ese tipo de versiones?

ND: Nosotros estamos trabajando para que esta interrupción dure aproximadamente 24 horas y no mucho más.

Lamentablemente siempre aparecen interpretaciones tendenciosas. Son las mismas personas que durante años no cuestionaron que existiera una conexión entre un caño de 1.200 milímetros y otro de apenas 700, una situación que impedía mejorar definitivamente el funcionamiento del Segundo Acueducto.

A mí esas publicaciones no me ponen contento. Lo único que me interesa es resolver el problema y devolverle el agua a la gente lo antes posible. Acá hay ingenieros, técnicos y obreros trabajando sin descanso para lograrlo.

«Todavía seguimos reparando las consecuencias de 16 años de abandono»

HF: ¿Puede volver a ocurrir una situación similar?

ND: Es posible. Estamos hablando de una obra que durante muchos años quedó inconclusa y que sufrió un prolongado abandono.

Seguramente aparecerán otras reparaciones porque todavía estamos corrigiendo problemas estructurales del Segundo Acueducto. Lo importante es responder rápidamente cada vez que aparezca un inconveniente y trabajar para que el sistema funcione de manera confiable.

Fueron 16 años de abandono y ahora nos toca recuperar una infraestructura que necesita muchas intervenciones para quedar definitivamente operativa.

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