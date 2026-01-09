Fiscalía Federal de Sáenz Peña se trasladará a un histórico edificio en el centro de la ciudad

Sáenz Peña. Tras más de 50 años en la calle Pellegrini, la Agencia de Extensión Rural del INTA cederá sus instalaciones al Ministerio de Justicia de la Nación. Aseguran que no es un cierre, sino una reorganización estratégica.

Un edificio emblemático de la vida cívica y técnica de “La Termal” cambiará de destino. La histórica sede de la Agencia de Extensión Rural del INTA, ubicada en calle Pellegrini (7) entre 6 y 8, pasará a ser la nueva casa de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña.

La decisión surge a raíz de un pedido formal del Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, al Consejo Directivo del INTA. Si bien resta la confirmación oficial de la Procuración General de la Nación, el traslado ya es un hecho en el ámbito institucional.

Reubicación y optimización

Desde el INTA aclararon rápidamente que esta medida no representa un recorte ni un cierre de la agencia. Los cinco empleados que cumplen funciones en la céntrica oficina serán reubicados en la Estación Experimental ubicada sobre la Ruta Nacional 95.

Esta mudanza permitiría al organismo técnico:

Reforzar la investigación: Concentrar al personal en la Experimental para potenciar áreas como Entomología y el control del picudo del algodonero.

Convivencia Institucional: Optimizar el uso de edificios públicos nacionales, permitiendo que la justicia federal cuente con un espacio propio y de mayor capacidad.

Un edificio con historia y una curiosa coincidencia

La casona, cuya construcción se inició en 1971 y comenzó a funcionar cerca de 1973, es un lugar de referencia para los vecinos. Muchos recuerdan que en sus inicios contaba con una pileta en el patio trasero que funcionaba como colonia de vacaciones para los hijos de los empleados.

Sin embargo, el dato más emotivo de este cambio de mando lo protagoniza el actual fiscal federal Carlos Amad. Según trascendió, en ese mismo edificio del INTA trabajó su madre durante su juventud. Ahora, décadas después, Amad ocupará el mismo espacio físico pero para desempeñar sus funciones como titular de la fiscalía federal, cerrando un círculo familiar e histórico singular.

El futuro de la zona

El traslado promete darle una nueva dinámica a la calle 7, manteniendo el flujo de personas en un edificio que, a pesar de cambiar de funciones, seguirá siendo un pilar de la administración pública nacional en el corazón de Sáenz Peña.

