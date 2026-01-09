Recuerdan vencimientos y canales de pago para adjudicatarios de viviendas

Resistencia. El Instituto de Vivienda informó que las cuotas vencen el día 15 de cada mes. Destacan que el pago en término es clave para financiar nuevas soluciones habitacionales en la provincia.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) emitió un recordatorio a todos los adjudicatarios de viviendas sobre la importancia de cumplir con el pago mensual de sus cuotas, las cuales tienen como fecha límite el día 15 de cada mes.

Desde el organismo subrayaron que el cumplimiento responsable evita el esquema de intereses por mora y, fundamentalmente, fortalece el fondo solidario que permite la construcción de nuevas viviendas para familias chaqueñas que aún esperan su techo propio.

¿Dónde y cómo pagar?

Para facilitar el trámite, el IPDUV dispone de diversas alternativas que se adaptan a la comodidad de cada usuario:

Nuevo Banco del Chaco: Se puede abonar con DNI y número de adjudicatario (sin boleta física) o adherirse al débito automático para mayor tranquilidad.

Tu Gobierno Digital (TGD): El portal permite generar la boleta única, pagar con tarjetas de crédito/débito y gestionar la cancelación anticipada.

Home Banking (Red Link): Opción “IPDUV Chaco – Préstamos”, ingresando el código electrónico.

Lotipago y Cajas Municipales: Únicamente con boleta vigente en mano.

El valor de la cuota al día

Las autoridades del Instituto remarcaron que cada pago representa un aporte directo al sostenimiento de las políticas públicas de vivienda. “El cumplimiento no solo asegura la estabilidad de la propia vivienda, sino que permite que el sistema siga funcionando para más familias”, señalaron.

Para consultas adicionales, los interesados pueden ingresar a la web oficial www.ipduv.chaco.gob.ar o acercarse a las oficinas de atención al público.

