Franco Colapinto terminó en el puesto 12 y consiguió gran debut en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia

Monza. Tras su gran estreno en el Gran Premio de Italia, en Monza, el piloto argentino afrontará dos circuitos callejeros, la gira por América y lo que será la definición del campeonato en Medio Oriente.

Después de 23 años de espera, el automovilismo argentino disfrutó con el regreso de un piloto a la Fórmula 1 de la mano de Franco Colapinto. Tras las primeras jornadas de entrenamientos y luego de clasificar en el 18° lugar de la grilla de partida, el oriundo de Pilar terminó en el puesto 13° en el Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza, y debido a una penalización de Daniel Ricciardo subió un lugar más. Fue una gran actuación del representante albiceleste, que protagonizó varios sobrepasos de alto nivel.

“Estoy contento. Fue una buena carrera. Todavía estoy digiriendo todo un poco todo. Me duele el cuerpo. Se ve que el asiento de carbono es más duro de lo que estoy acostumbrado y tengo un dolor tremendo. Muy feliz, fue una buena carrera. Un momento que me voy a acordar por siempre. Muy feliz, agradecido con el equipo, no había probado nunca la goma dura, ahora de golpe hice 53. Largué un poco atrás de lo que tuve que haber largado, sino habríamos llegado a los puntos”, dijo el argentino.