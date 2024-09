Leclerc llevó a la gloria a Ferrari en Monza y se quedó con el gran premio de F1

Italia. El monegasco sumó su segunda victoria en el circuito italiano. Norris fue al podio y Verstappen no la pasó bien. Hace cinco años, en el mismo escenario, Charles Leclerc sumó una de sus victorias más especiales. Hay muchos contextos en los que se puede ganar, como una carrera local, una en un circuito emblemático o una que otorgue un título -estas todavía no las conoce-, pero no hay nada como lograrlo en Monza arriba de una Ferrari. Por segunda vez en su carrera, y sin contar con el auto más rápido de la grilla, el monegasco se dio el gusto de hacer delirar a los tifosi. Como dicta la historia, en Italia manda el Cavallino.

«Es una sensación increíble. La primera vez se sintió así, y no sabía que la segunda -si es que iba a haber alguna- se iba a sentir igual. Es realmente especial. Los tifosi son increíbles, mamma mia. Muchas gracias y forza Ferrari», fue la palabra del piloto de 26 años. Al frente suyo, donde un rato antes habían pasado autos a 370 kilómetros por hora, hubo alrededor de diez mil personas vestidas de rojo haciendo flamear una bandera gigante. La Scuderia ganó y su pueblo festejó al ritmo de Il Canto degli Italiani, pero antes se corrió.

Por esa primera fila naranja, copada por los McLaren de Lando Norrs y Oscar Piastri, más el rendimiento que exhibieron en las últimas carreras, no era esperable que esta historia terminara como lo hizo. Tuvo que ver la buena largada de Charles, la regularidad de los dos autos -Sainz hizo su aporte, y por poco no terminó en el podio- y, por sobre todas las cosas, la estrategia.

Las máquinas británicas hicieron dos paradas al igual que casi todas las de la categoría, pero las italianas no. Con la goma destrozada, y aguantando por un manejo sutil de su piloto y la bendición de Enzo Ferrari (no hay otra explicación), Leclerc pudo mantener la distancia con respecto a Piastri y llevarse un triunfo tan festejado como merecido. La pelea por la punta, quizás el gran atractivo de cara al GP de Italia (para el resto del mundo, ya que la mirada de los argentinos estuvo puesta de principio a fin en un Franco Colapinto que llegó 12°), volvió a sumar picante. Por su tercer lugar, Norris se llevó una buena bolsa de puntos, todo lo contrario a un Max Verstappen (Red Bull) que terminó 6°. Si bien sigue liderando el campeonato, la brecha es cada vez más corta…