La denuncia se dio luego de que el domingo no se lograra concretar el encuentro entre Osurak y su hija, tal como lo ordenó la Cámara Civil de Sáenz Peña. “Fuimos hasta el domicilio de la abuela, pero no nos atendieron; fuimos con oficial de justicia, la asistente social, fuimos todo el grupo completo”, contó la madre sobre la jornada del domingo y remarcó que la otra parte estaba debidamente notificada.

“Es un impedimento y un abuso al derecho de la nena y esa es la preocupación más grande que tenemos, yo como madre y los abogados que están trabajando incansablemente para lograr lo que lograron; que no se cumpla del otro lado es desobediencia judicial y es muy grave”, apuntó y sostuvo que se trata de “un abuso al derecho del niño”.

“Hay instrumentos y herramientas jurídicas que la otra parte no cumple”

Lukach, que representa a Osurak en la parte civil y penal, sostuvo que la “revinculación no se pudo brindar a pesar de que estaban notificados no solamente los propietarios del inmueble que están con la menor sino también todos los profesionales del derecho que intervienen defendiendo los intereses de la otra parte”. “Sin embargo, no se pudo dar esa diligencia porque no abrieron la casa, no se hicieron presentes ninguno de los profesionales ni tampoco la señora ni el papá de la nena que tenían que facilitar la revinculación”, cuestionó.

“En virtud a eso, planteamos una denuncia por desobediencia a la orden judicial y también por impedimento de contacto. Al haber una orden judicial por la cual se impone al progenitor conviviente la orden de facilitar la revinculación y no lo hace, es un impedimento judicial y es un delito penal, contemplado por una ley en el Código Penal”, explicó el letrado.

Confirmó además que tratarán que “esa revinculación se pueda perfeccionar porque este domingo también está prevista”. “Es todos los domingos durante tres meses, más allá de eso hay una orden expedida por la Cámara Civil de Sáenz Peña que no puede ser desoída por el juez de primera instancia porque es una resolución de un tribunal superior que ordena la revinculación de la mamá con la menor. Además de eso, paralelamente con esa resolución, hay un informe del equipo interdisciplinario, donde también lo aconsejan”, remarcó.

“Hay instrumentos y herramientas jurídicas y procesales que se fueron dando en el expediente y que la otra parte no cumple”, advirtió Lukach y planteó que se debe “pensar en la situación de la niña y en cómo va a crecer”.

Por otra parte, aclaró que Osurak también denunció la situación ante la División de la Mujer, “donde se va sustanciar una causa penal en contra de la abuela de la menor que tiene el régimen de cuidado y el papá”. “En la cuestión civil, seguramente se le van a imponer una sanción disciplinaria que se aplica en caso de incumplimiento, restricción o limitar esa posibilidad, y que es en dinero”, adelantó.

Consultado sobre el estado de la causa penal, en la que Osurak, el abogado aseguró que el “sobreseimiento continúa”. “Hay apelaciones que se hicieron, el Superior Tribunal de Justicia rechazó una Casación que se hizo, pero manifiesta que no reunía las condiciones formales porque consideran que no era una sentencia definitiva porque no se expidió la Cámara del Crimen en el fondo de la cuestión”, expuso.

“El fondo de la cuestión es si había pruebas o no para sobreseer; la Cámara del Crimen se expide sobre un error formal del juez de Garantías. El sobreseimiento continúa y no hay elementos de ninguna naturaleza para que se modifique. Cuando está causa concluya de manera categórica y enfática, ella va a recuperar a su hija porque es lo que corresponde”, aseveró.