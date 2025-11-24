Germán Honcheruk inauguró obras en el 94 aniversario de Villa Berthet

Villa Berthet. El intendente, al inaugurar el Microestadio municipal «El Diamante» y el Centro Cultural, valoró los trabajos que se realizaron y destacó el acompañamiento de los vecinos en la celebración.

En el marco del 94° aniversario de Villa Berthet, el intendente Germán Honcheruk encabezó la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro Cultural y del microestadio municipal «El Diamante».

El intendente destacó el valor de estas obras para la comunidad. «Esta obra costó mucho tiempo, sacrificio y un enorme trabajo humano. Por eso necesitamos el compromiso de todos los funcionarios para cuidarla y mantenerla, porque está pensada para ponerse al servicio de toda la comunidad», sostuvo.

Además, remarcó la importancia del equipo que acompaña su gestión, señalando que gracias a su trabajo es posible concretar este tipo de inauguraciones aun en un contexto nacional crítico.

Las inauguraciones se realizaron con la presencia de Elba Raquel Urintzon, secretaria de Cultura, quien acompañó la apertura del nuevo Centro Cultural junto al equipo municipal.

El acto del microestadio contó también con la participación de Gustavo Silva y el equipo de la Secretaría de Deportes, quienes acompañaron la habilitación del espacio destinado a actividades deportivas, actos y eventos de gran convocatoria.

En ese marco, el intendente pidió a los vecinos cuidar las instalaciones, al afirmar que se ponen a disposición de las necesidades que vayan surgiendo en la comunidad. Ambas obras fueron bendecidas por el padre Fabián, quien destacó la importancia social de estos espacios y señaló sobre el microestadio que «es un edificio puesto a disposición de los jóvenes, y esto salva a muchos chicos de la calle y de los malos hábitos».

El Centro Cultural permitirá desarrollar talleres, actividades artísticas, capacitaciones y reuniones abiertas a los vecinos, mientras que el microestadio se consolida como un nuevo punto de encuentro para el deporte, los actos institucionales y la vida social de Villa Berthet.

