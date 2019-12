Giorgio Carrara sueña con la Fórmula 1: «es mi sueño máximo», dice

Sáenz Peña. Recién llegado de Suiza visitó la ciudad Termal y se llegó al estudio de Radio La Red para hablar de lo vivido este año. Habló de sus comienzos, su actual momento, la familia y los proyectos para el 2020.

Giorgio Carrara regresó al país, para descansar y pasar las fiestas con su familia, luego de “un año más que bueno, en donde tuvimos muchas oportunidades”, comenzó, relatando en los estudios de Radio la Red, el joven piloto nacido en Sáenz Peña y criado en Las Breñas donde reside su familia.

Carrara tenía cinco años cuando se subió por primera vez a un carting, realizó una prueba en circuito de Charata, “mi viejo me llevo para ver como andaba y me contaba como anécdota que en un principio no me gustaba mucho porque tenía miedo pero al poco tiempo le dije de nuevo para ir con ese carting y ahí le agarre el gusto”, contó el joven de 18 años.

Con seis años empezó a correr en la provincia chaqueña, en donde se coronó campeón, corrió en Santiago del Estero, y a partir de ese momento comenzó a realizar un recorrido progresivo.

El piloto internacional logró este año pasar de la Fórmula 4 a la Formula 3, “nosotros este año queríamos salir campeones con la F4, empezamos muy bien ganado tres carreras en Francia, una más en Austria, se libera un lugar en la F3 y el equipo me dice que el único piloto preparado para subir aun F3, sos vos, creemos que vos podes hacer un buen papel. Lo pensé bien porque subir a un F3 no te deja descender, pero el tren pasa una sola vez y lo tomé”, indicó.

Su proyecto para el 2020 es hacer la categoría completa en la Fórmula 3, ganar más experiencia y que “sobran las ganas de estar en la Fórmula 1 es mi sueño máximo, ojala se alinee todo y lleguemos, pero también es el sueño millones de personas en el mundo que quieren estar en esos 20 lugres limitado y ahí te das cuenta lo difícil que es”.

Carrara contó que con 13 años se fue a vivir seis meses a Italia, luego regreso por dos años más hasta que se instaló en Suiza, este desapego paulatino hizo que sus padre “se fueran acostumbrando a que deje la casa y se lo tomaran mejor”.

Además mencionó que gracias a la tecnología están más conectados y se dan la seguridad que de están bien.

“Los días de carrera me quieren matar porque no contesto el celular, pero ellos igual están firmes mirando desde la casa la carrera”, contó Carrara.

En este contexto Carrara señaló que es difícil seguir a la categoría, pero sin embargo tuvo la oportunidad de que su familia viaje a verlo y destacó que lo pone muy contento el apoyo de la gente, los mensajes que recibe, a pesar de la distancia.

Para finalizar habló sobre la importancia de estar en familia, de pensar siempre que el próximo año será mejor y les deseo felices fiestas a los oyentes de Radio la Red, “lo mejor estar por venir”, concluyó Carrara.

Fuente: La Red Noticias