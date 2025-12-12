Honcheruk y Gyoker presidirán los los interbloques legislativos de la Oposición y el Oficialismo

Resistencia. Con la renovación de la mitad de las bancas de la Legislatura chaqueña y la incorporación de los diputados que iniciaron su mandato tras el 10 de diciembre, esta semana quedaron conformados los interbloques del oficialismo y de la oposición, que además confirmaron a sus autoridades.

El interbloque Chaco Puede, que reúne a las fuerzas oficialistas, será presidido por el diputado Iván Gyoker, mientras que la vicepresidencia quedó a cargo del diputado Carlos Salom.

Por su parte, el interbloque Frente Chaqueño designó como presidente al diputado Atlanto Honcheruk, y como vicepresidenta a la diputada Katia Blanc.

Compartir