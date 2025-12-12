La inflación volvió a acelerarse en noviembre: nueva alza sobre todo en alimentos

Buenos Aires. La inflación volvió a mostrar señales de tensión en noviembre y encadenó su séptimo mes consecutivo de suba, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,5% mensual, una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto del 2,3% registrado en octubre, confirmando que el proceso desinflacionario iniciado a comienzos de 2025 se encuentra en pausa. Con este resultado, la inflación acumula 27,9% en los primeros once meses del año y alcanza 31,4% en la comparación interanual.

Uno de los datos más relevantes del informe oficial fue el comportamiento de la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales y permite captar la tendencia más persistente del proceso inflacionario. En noviembre, este componente aumentó 2,6%, ubicándose nuevamente por encima del índice general. Su continuidad en niveles elevados refleja que la dinámica de fondo de los precios continúa siendo rígida y que los factores de inercia todavía no ceden con claridad.

En paralelo, la presión de los precios regulados volvió a sentirse con fuerza: avanzaron 2,9%, impulsados por las autorizaciones del Gobierno a las tarifas de luz y gas —que subieron en promedio 3,8%— y por un incremento cercano al 10% en los boletos de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Estos ajustes explican buena parte de la aceleración del IPC y, según anticipan analistas privados, podrían seguir afectando al índice en diciembre y en los primeros meses de 2026.

Pero el dato que más preocupación generó fue el fuerte aumento de los alimentos. La canasta que mide la Indigencia —es decir, el conjunto de productos básicos que necesita una familia para alimentarse— subió 4,1%, mientras que la que determina la pobreza avanzó 3,6%. Ambos valores crecieron muy por encima del promedio general, lo que implica un deterioro del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Dentro del rubro «Alimentos y bebidas no alcohólicas», que según consultoras privadas trepó alrededor del 3%, destacó la suba de las carnes, cuyo ajuste comenzó a fines de octubre y tuvo un impacto notable por la alta ponderación que tiene en el índice. Este comportamiento contribuyó a empujar el nivel general de precios y vuelve a poner en primer plano la sensibilidad de la canasta básica frente a los movimientos en los productos frescos.

En cuanto al desglose por divisiones, el mayor aumento se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que escaló 3,4%, seguido de Transporte, que anotó un 3%. En el otro extremo, los menores incrementos correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%), rubro que mostró una marcada desaceleración estacional.

Aunque las expectativas relevadas por el Banco Central (BCRA) prevén moderación hacia diciembre, con un avance estimado del 2,1%, los economistas advierten que la persistencia de la inflación núcleo y el rezago acumulado en tarifas y combustibles podrían generar nuevas presiones en 2026. Con siete meses consecutivos de aceleración, el desafío para el Gobierno será evitar que la tendencia se consolide y vuelva a instalar expectativas inflacionarias más elevadas.

