Intendentes del PJ hacen un llamado al gobernador Zdero y a legisladores nacionales

Margarita Belén. Se reunió ayer martes el Foro de Intendentes PJ de la provincia del Chaco, oportunidad en la que se abordaron diferentes cuestiones y se realizó un «fuerte llamado» al gobierno provincial y a legisladores nacionales por el Chaco ante lo que consideraron una «alarmante y preocupante situación económica y social».

Estuvieron presentes Javier Martínez (Margarita Belén), Eladio Fabián Aguirre (Charadai), Pedro Maidana (Colonia Elisa), Claudia Panzardi (Laguna Blanca), Juan Manuel García (Machagai), Guillermo Nicanor Areco (Capitán Solari), José Esteban Liras (General Vedia), Darío Acosta (Ciervo Petiso), Sergio Phipps (Colonia Benítez), Diego Lavia (Puerto Eva Perón), Omar Feliciano Ayala (intendente a cargo de Isla del Cerrito), Carlos Ibáñez (Taco Pozo), Mauro Leiva (General San Martin), Diego Bernachea (Presidencia de la Plaza), Franco Ciucci (General Pinedo) y Alicia Leiva (Colonias Unidas).

«Desde el gobierno nacional se pretende lisa y llanamente la supresión o eliminación del Estado y de su rol como garante de los derechos de nuestros ciudadanos. Observamos con gran preocupación la grave situación económica y social que viven nuestros ciudadanos. El gobierno nacional propicia la eliminación del Estado como garante de los derechos de los ciudadanos», destacan en el documento elaborado. Así, sostienen que «hoy no se están garantizando cuestiones básicas elementales como la salud o alimentación, y eso es grave».

«Este gobierno nacional en 6 meses de gestión ha hecho estragos con el empleo, la industria nacional y las condiciones de vida del pueblo argentino, incrementando los índices de pobreza, desempleo e indigencia. Por eso llamamos a los dirigentes políticos y comunidad entera a despertar y pedimos al gobernador de la provincia que no sea cómplice de esta situación», concluyen.

A su vez, jefas y jefes comunales agregan: «No se puede convalidar este modelo anarco capitalista de país que está literalmente destruyendo todos los tejidos y estratos sociales, desde la industria nacional con la destrucción de nuestras pymes y comercios hasta los comedores escolares y barriales que hoy no tienen comida y nuestros niños, adultos mayores y tanta gente pasando hambre».

«Por ello, a seis meses de la asunción del gobierno nacional y provincial, desde el foro de intendentes como fieles representantes de nuestras comunidades y con la misma legitimidad de origen por el voto popular que les asiste al gobernador y al presidente, le pedimos al gobernador Leandro Zdero que por favor no entregue a los chaqueños! es necesario defender cuestiones esenciales, básicas, alimentarias, de salud, no todo es negociable señor gobernador. Respetamos la voluntad popular, pero no podemos permanecer inmanentes ante tamaño atropello a derechos básicos elementales humanos como la salud, la alimentación, en fin, la vida. Tenemos también como representantes de nuestras comunidades el deber y la obligación legal y moral de defender los derechos de nuestras comunidades y en consecuencia de todos los chaqueños», expresa el comunicado de los jefes comunales justicialistas.

Sobre los femicidios

También los mandatarios locales se expresaron acerca de la grave situación que atraviesa la provincia con respecto a los recientes y reiterados casos de femicidios y asesinatos ocurridos. «Durante los últimos días fueron noticia diferentes casos de femicidios en la provincia, crímenes contra mujeres, crímenes atroces contra nuestros vecinos. Y ante tal situación desde el foro queremos saber cuáles son las medidas para frenar esta circunstancia y evitar más muertes», agregan en el documento.

Así, manifestaron «gran preocupación por esta situación que lamentablemente todos los días están ocurriendo, y pedimos acciones concretas al gobierno provincial y a la Justicia».

Ley de Bases

Por último, respecto a la Ley de Bases se realizó también un pedido a legisladores nacionales: «Ante la inminente votación de la ley de bases en el Senado y en el Congreso Nacional, desde el Foro de intendentes pedimos a nuestros legisladores nacionales de todos los partidos políticos que no voten esta ley que implica convalidar un modelo de eliminación del estado y supresión de todas las garantías constitucionales para nuestros ciudadanos».

«Es el otorgamiento de facultades al presidente para seguir profundizando este modelo que solamente trajo más pobreza y más desempleo. No ha dado y no dará ningún beneficio al pueblo, sino todo lo contrario. Pedimos a todos los legisladores nacionales que recapaciten y que no acompañen esta ley, de lo contrario estarán siendo cómplices de un mayor e irreparable daño al pueblo argentino y chaqueño del que ya en estos 6 meses viene ocasionando el gobierno nacional», finaliza el escrito.