Jara: «Los compañeros municipales siguen sosteniendo la ciudad a pesar de las circunstancias»

Sáenz Peña. Desde el SUOEM local, Nestor Jara, saludó a los trabajadores por el 1 de mayo, y repasó que «en las calles de la ciudad se aprecia el compromiso de nuestros compañeros municipales que sostienen los servicios públicos y realizan controles, y muchas veces con pocos reconocimientos».

El sindicalista dijo que «es bueno que las autoridades rescaten la actitud de los empleados que cumplen funciones esenciales en este tiempo, pero también seria bueno que se piense en un reconocimiento que impacte en el bolsillo de ese empleado comprometido que toma riesgos».

«Quiero, como representante de un número importante de trabajadores municipales, llevar un saludo afectuoso y caluroso reconocimiento a mis compañeros por todo lo que hacen a diario. Sus tareas sostienen la ciudad en este tiempo dificil, la ciudad está limpia, con sus espacios públicos cuidados, con trabajos de obras y desmalezados que avanzan a pesar de todo», expreso.

Aprovechó la oportunidad para pedir a las autoridades mayor control por la actitud de algunos dirigentes gremiales externos que ponen en riesgo a los trabajadores sólo por perseguir una foto y un instante de fama, apuntando particularmente a Luna de ATE. «Todavía las autoridades no explicaron lo que sucedió con los trabajadores de Transito que fueron llevados por la conducción de ATE a un galpón para tenerlos ahí como castigados por una compañera que tuvo una descompostura, y tampoco pidieron explicaciones por la actuación circense del gremialista Luna que fue con un grupo como de 30 personas a ‘celebrar’ a la Dirección de Transito sin cuidar las distancias y las protecciones de bioseguridad», dijo y agregó «nuestras autoridades no deberían permitir que personas ajenas a la familia municipal se arroguen representatividad que no tienen y pongan en riesgo a nuestros trabajadores tan impunemente».