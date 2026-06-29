Juan Manuel García: «De la Nación no espero nada”

Machagai. El intendente Juan Manuel García fue consultado sobre las expectativas que tiene sobre los cambios políticos que se pregonan desde la Casa Rosada, criticó la mala gestión económica del Gobierno nacional, los escándalos de corrupción que involucran a funcionarios como Adorni y la falta de protección de los ciudadanos del dumping comercial global.

“De este gobierno nacional, sinceramente lo digo con mucha decepción, no espero nada. La verdad que lo vivo en términos personales y te estoy hablando como argentino, como empresario pyme. Sé perfectamente lo que significa tener empleados en blanco, pagar el 931, afrontar los impuestos. Y no paramos de pasar de decepción en decepción con esta gestión”, reconoció. “No entiendo cómo el gobierno provincial sigue buscando quedar bien con un Estado nacional que no puede explicar un solo beneficio que haya traído a la provincia del Chaco”, sumó.

“El presidente Milei ya es una persona que no es creíble, porque en cada discurso que da miente con los datos. A mí ya no me dan ni ganas de ponerme a leer y a refutar la información que a veces dan, y sorprende – en algunos casos en medios nacionales – cómo terminan blindándolo de alguna manera”, dijo García.

“El vecino de a pié está cansado de un Presidente que el primero de marzo, en la apertura de sesiones, dijo que la moral era una política de Estado en su gobierno, y pasaron unos cuántos días cuando empezó a verse toda la mugre que había”, declaró el intendente de Machagai.

Me parece que es importante que todo funcionario, que vaya a trabajar en la función pública, tiene que entender que esto dura un tiempo y uno tiene que servir al pueblo. Por eso yo insisto, esta gestión no me crea ninguna nueva expectativa y estoy absolutamente concentrado a contribuir- dentro de lo que puedo – para una nueva alternativa en la Argentina y en la provincia del Chaco”, cerró.

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