Se roció con con alcohol y murió por afectaciones de tórax, abdomen, brazos, manos y pómulos.

Pinedo. Gran conmoción sacude a la localidad pinedense tras conocerse la muerte de Yanela Ayelén Jaimez Baltazar, de 30 años, quien falleció este lunes, como consecuencia de las graves quemaduras que había sufrido en un accidente doméstico, ocurrido el pasado 6 de mayo, en una vivienda del barrio Ferro.

Según consta en las actuaciones policiales, aquella noche, la mujer sufrió un accidente al manipular una botella con alcohol, lo que le provocó severas quemaduras. Cuando los efectivos llegaron al lugar, la propia víctima relató que el hecho había sido accidental.

Debido a la falta de una ambulancia, fue trasladada por personal policial hasta el hospital local, donde los médicos diagnosticaron quemaduras en el 30% de su cuerpo, afectando el tórax, abdomen, brazos, manos y pómulos. Posteriormente, fue derivada al Hospital «4 de Junio» de Sáenz Peña, donde permaneció internada durante casi dos meses.

Este lunes, la División Unidad de Seguridad Hospitalaria y Policía Sanitaria Interior informó oficialmente el fallecimiento de la paciente. El parte médico indicó que la muerte se produjo como consecuencia de las lesiones ocasionadas por las quemaduras.

Tras la confirmación del deceso, tomó intervención el Equipo Fiscal Nº 3 de Charata, que dispuso remitir las actuaciones judiciales complementarias a la unidad correspondiente y autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares para los servicios fúnebres.

La causa, que en un primer momento fue iniciada como «Supuestas lesiones», continuará con las diligencias judiciales de rigor, tras el trágico desenlace.

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