La catarsis de Coqui y Santiago sin autocrítica interna y sólo con cuestionamientos nacionales

Resistencia. El ex ministro de Economía, ex macrista y hoy diputado peronista, Santiago Pérez Pons inauguró charlas en un canal de YouTube. Su invitado fue el ex menemista y actual hiperkirchnerista Jorge Capitanich.

Jorge Capitanich fue el segundo invitado en el ciclo «Equilibrio General», que Santiago Pérez Pons transmite por su canal de Youtube. La charla entre ambos fue una catarsis sin ningún tipo de autocrítica y sólo remarcaron reparos a la gestión nacional y provincial.

En algo así como 50 minutos el ex gobernador apuntó a la lucha contra la inflación y dijo que «no puede admitirse a cualquier costo», fortaleció una lluvia de críticas al modelo de Javier Milei, inistió con su idea de generar una reforma constitucional, también habló de indicadores como la alta informalidad, los bajos salarios, la exclusión social, y la pobreza.

Y finalmente planteó que «la reconstrucción del peronismo debe hacerse de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba.

Nada dijo Capitanich de su falta de diálogo interno donde aplica «la unidad pero detrás mío», ni tampoco se refirió al manoseo de militantes llevado adelante por soldados «ultra coquistas» como su entrevistador quien «billeteaba» al militante en Sáenz Peña y creía -incluso hoy seguiría creyendo- que militancia es sinónimo de comprar voluntades.

El programa donde Santiago Pérez Pons juega a ser comunicador – periodista, como en su adolescencia cuando hacía programas juveniles en Radio Futuro mientras comandaba la estudiantina saenzpeñense, fue una charla donde faltó lo que el peronista de barrio quiere escuchar.