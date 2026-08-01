La Diócesis se prepara para su fiesta patronal con una novena centrada en las virtudes cristianas

Sáenz Peña. Del 7 al 16 de agosto, la comunidad vivirá diez días de oración, adoración, celebraciones litúrgicas y actividades pastorales que culminarán con la tradicional procesión y la misa central presidida por el obispo Hugo Nicolás Barbaro.

La Parroquia San Roque, con sede en Catedral, dio a conocer el programa preliminar de la Novena Patronal 2026, que se desarrollará del 7 al 16 de agosto bajo una propuesta espiritual centrada en las virtudes cristianas y con la participación de las distintas pastorales, movimientos y capillas de la comunidad. No es solo la fiesta patronal de la Parroquia sino de la Diócesis.

Durante los nueve días de preparación, todos los días habrá confesiones y adoración al Santísimo desde las 18, mientras que la Santa Misa se celebrará a las 19 horas, excepto los domingos, cuando se respetarán los horarios habituales. Cada grupo pastoral tendrá a su cargo la organización de la jornada que le corresponda, incluyendo la adoración, el rezo del Rosario y el servicio litúrgico.

Desde la organización se remarcó la importancia de favorecer espacios de silencio durante la adoración eucarística, siguiendo el reciente llamado del papa León a redescubrir la escucha de Dios en el silencio y la oración.

Una novena dedicada a las virtudes

La propuesta pastoral de este año recorrerá las principales virtudes cristianas, con una temática diferente en cada jornada.

La apertura, el viernes 7 de agosto, estará dedicada a las virtudes teologales y cardinales, mientras que los días siguientes abordarán la prudencia, justicia, fortaleza, templanza, fe, esperanza y caridad. La última jornada de la novena, el 15 de agosto, estará consagrada a la Virgen María como modelo de todas las virtudes e incluirá la renovación de las promesas matrimoniales y una vigilia juvenil.

Cada celebración contará con la participación de distintas comunidades parroquiales, entre ellas Hogares Nuevos, Cáritas, Renovación Carismática Católica, Legión de María, Jesús Misericordioso y las capillas Santa Rosa, La Merced y Sagrado Corazón.

El 16 de agosto, la gran fiesta patronal

La celebración central tendrá lugar el domingo 16 de agosto, con una intensa programación religiosa que comenzará a la medianoche con el saludo al santo patrono y la primera bendición para toda la ciudad, que incluirá la bendición de mascotas, llaves de hogares y vehículos.

Durante la jornada habrá celebraciones eucarísticas, una misa especial para adultos mayores y enfermos con veneración de las reliquias de San Roque, el tradicional té para los abuelos, la bendición de perros, la misa de los promesantes y la esperada procesión por las calles céntricas de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El momento culminante será la Santa Misa Central, prevista para las 17 horas, que será presidida por monseñor Hugo Nicolás Barbaro, obispo de la Diócesis de San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Como cada año, durante todas las celebraciones se distribuirán los tradicionales Panes Bendecidos de San Roque, mientras que la comunidad también podrá participar de la feria de platos dulces y salados organizada para acompañar la fiesta patronal.

Convocatoria a toda la comunidad

La parroquia invitó a todos los fieles y a las instituciones que forman parte de la vida pastoral a sumarse activamente a la organización y participación de la novena, destacando que la celebración busca ser un verdadero espacio de encuentro, oración y renovación de la fe para toda la ciudad.

Compartir