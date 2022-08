La Moderna Pediátrica no llegó y Zona Sanitaria se excusa hablando de «turnos de retiro»

Sáenz Peña. El director de Zona Sanitaria Cristian Ávalos dialogó con Radio Futuro para tratar de aclarar por qué Sáenz Peña no tiene hoy las vacunas. El sitio político ChM anticipó que la vacunación pediátrica se retrasa por falta de gestión de Zona Sanitaria. Ávalos habló de turnos, la excusa perfecta, pero no negó su falta de gestión.

El Hospital «4 de Junio» mediante su área de Vacunación tenía todo diagramado para empezar en lo inmediato, tal lo anunciado por el Ministerio de Salud de Chaco, pero según lo adelantado por ChM la falta de movilidad habría sido la excusa que retrasará la llegada de la Vacuna hasta la semana que viene.

El mencionado diario digital expuso que en la Termal hay 7 pacientes internados en el hospital, dos de ellos muy graves. Todos con Covid. Y subrayó que crecen las muertes por «neumonía», pero que pese a todo ello Zona Sanitaria no pudo resolver el traslado de la vacuna y que extraoficialmente se conoció que la excusa es que la entrega se realizará por turno, y que Zona Sanitaria recién lo podrá hacer el día viernes próximo, y de allí ver cuándo y cómo Ávalos reparte en su zona de cobertura incluyendo al Hospital más grande del interior.

El retraso se debe a una falta de gestión de Zona Sanitaria que no previó el traslado siendo que ya la semana pasada el Ministerio de Salud de Chaco anunció la llegada de la vacuna pediátrica para este último fin de semana. Sin embargo hoy martes Ávalos expuso en Radio Futuro la situación y desmintió al medio, ratificó lo del turno, pero no negó otros temas que el portal de contenido político expuso.

ChM preguntó ¿tanto combustible se consume en Zona Sanitaria para atender los 13 CAPS que existen? ¿No se pudo solicitar colaboración a otra dependencia como ser el propio Hospital o el Municipio para llenar un tanque y buscar las dosis que desde ayer esperan ser retiradas? Al tiempo que recordó las expresiones de ayer lunes en LT16 AM950 del sindicalista Néstor Jara que explicó el miedo existente por el rebrote de Covid en la ciudad y la cantidad de muertes por «supuesta neumonía».

En el Hospital de la Termal hay 7 pacientes internados, 2 de ellos muy graves. Las clínicas privadas ya no reciben a los pacientes Covid, por lo que Salud Pública debe absorber la demanda de atención íntegramente. Muchos de estos pacientes llegan del interior, y la mayoría con esquemas de vacuna incompletos. ¿Acaso esa realidad no demuestra una gran falta de trabajo en terreno? ¿A que va un equipo de Zona Sanitaria permanentemente a localidades del interior si no se hace un trabajo de campo respecto a la importancia de las vacunas?

Para el caso local el Hospital «4 de Junio», particularmente al suspenderse las restricciones y volver la movilidad a pleno, volvió a incrementar sus atenciones de traumatizados, especialmente por accidentes de transito los fines de semana, atenciones que demandan un costo operativo importantísimo.

Pero algo que se incrementó notoriamente es la demanda de atención en la Guardia, tanto en Adultos como Pediatría. Los niños llegan a la Guardia de Pediatría para que le controlen la temperatura (le midan la fiebre) porque en las Salitas (CAPS) no atienden. Los paros, la falta de medicamentos y vacunas, todo hace que se incremente la demanda en el Hospital, y en muchos casos la gente busca en el Hospital las vacunas antiCovid en la Salita de su barrio escasea o directamente no hay.

Sáenz Peña tiene 13 CAPS que están estratégicamente ubicados y que debieran contener la demanda de atención para que el Hospital, que es regional, pueda sostenerse ante la demanda de derivaciones del interior; sin embargo la gente se queja de que por falta de gestión las Salitas, muchas no todas, no dan respuestas a los vecinos, ni siquiera con las vacunas antiCovid.

Pareciera que Zona Sanitaria hoy tiene como prioridad capacitar fuera de Sáenz Peña y es allí donde van los recursos como el combustible o la aplicación de horas – guardia, un gran negocio que no se controla.