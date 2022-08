Capitanich confirma que en 2023 su prioridad política será conseguir el cuarto mandato

Resistencia. En una entrevista periodística dijo que en estos momentos concibe a su proyecto político «priorizando la provincia». De todos modos, no dijo que esté bajándose de su declarada intención de participar de la interna del Frente de Todos por la candidatura a presidente el año que viene.

Jorge Capitanich parece estar en estos momentos más cerca de lanzarse a una reelección como gobernador que a una candidatura presidencial. Al menos es lo que se desprende de algunas expresiones que vertió en una entrevista periodística en la que, al preguntársele qué rol piensa jugar en 2023, respondió: «Yo me veo más trabajando el escenario provincial»

«Yo estoy priorizando la provincia, claramente. Yo me veo más trabajando el escenario provincial. Yo voy a hacer el máximo esfuerzo, pero depende de la voluntad popular. Hay que tener la prudencia necesaria. Nosotros lo que hacemos es lo que hay que hacer, trabajar sistemáticamente, con mucha honradez y esfuerzo todos los días», afirmó.

«A VECES ME ENOJO»

En una entrevista difundida por el programa «Péndulo», del periodista Antonio Guinter, Capitanich dijo esta semana que la cuarta gestión como gobernador es su «prioridad». «Yo estoy priorizando la provincia, claramente. Yo me veo más trabajando el escenario provincial», fue su respuesta cuando se le preguntó en qué lugar se veía el año próximo.

En la charla, el gobernador hizo un repaso por los logros que destaca de sus tres mandatos, y reconoció que a veces se disgusta con sus colaboradores porque no ejecutan sus órdenes al ritmo que desearía. «También a veces los equipos fallan. Como decía Alfonsín, a veces los hombres fallan, los hombres a veces no pueden», citó.

«A mí me gustaría a veces ser más afable con muchos de mis funcionarios, pero a veces me enojo porque yo siento que a la gente no le podemos fallar, que la gente confía en nosotros, y cuando una persona necesita, y doy una instrucción, que no me demoren las decisiones o que no se difieran en el tiempo. Porque yo veo el sufrimiento de la gente, no se puede jugar con un plato de comida, no se puede jugar con cuestiones básicas esenciales y los derechos de las personas. Hay que ser extremadamente sensibles sobre los problemas de la comunidad», dijo.

«Yo sé que no vamos a poder resolver los problemas de todos, pero debemos tratar de resolver la mayor cantidad posible y hay que hacer el máximo esfuerzo», planteó.

PROVINCIA ORDENADA

Capitanich destacó lo que considera los principales logros de su gestión, mencionando obras y parámetros fiscales. «Tenemos una muy buena administración, con resultado fiscal positivo. Hemos incrementado sustancialmente el esquema de recuperación del salario. Lo importante es administrar bien», dijo.

A ello sumó que en su administración «vamos a terminar obras emblemáticas. El 10 de diciembre vamos a inaugurar la autovía ruta 11, que se va a llamar avenida Democracia. Con el segundo acueducto hay un problema de insumos, pero en seis a ocho meses debería estar todo finiquitado. Estoy haciendo el máximo esfuerzo para terminarlo lo más rápido posible». A la lista sumó las concreciones en materia de redes de energía eléctrica, gas, energías alternativas, fibra óptica, viviendas, rutas y pavimento urbano.

«Cuando vos mirás todo eso y decís qué bueno pensar en que creciste en doce años 5,7% anual acumulativo, que tu autonomía fiscal aumentó de 10 a 15 puntos porcentuales con la meta de llegar a los 20, que la masa salarial que siempre era un problema para el Chaco hoy es el 45% de los recursos totales, que las erogaciones de capital están en el 22% promedio, que la deuda pública está en el 4% del PBG, entonces decís que tenés una provincia súper recontra ordenada hacia el futuro», dijo.

«LE PONEMOS TODAS LAS GANAS»

En cuanto a la pobreza, dijo que para reducir los índices «hay que trabajar tres temas. Primero, infraestructura social básica, que vamos a hacer el máximo esfuerzo para completarla entre éste y el próximo período. Segundo, garantizar derechos, primero el acceso y después la calidad. Tercero, la equidad distributiva, que tiene que ver con la política de ingresos».

Capitanich también valoró de su gestión «todo el tiempo hacemos un esfuerzo por atraer inversiones. Le ponemos todas las ganas, pero siempre es necesario hacer una reflexión, porque hay mucha gente a la que no la conformás con nada».

«Hicimos mucho. Es cierto que siempre nos queda para hacer más, pero los opositores siempre se pueden quejar de todo, y tienen razón porque es su trabajo», sostuvo, antes de rescatar que «todo lo que nos propusimos terminar de lo que habíamos empezado, está».

«La verdad es que yo veo un escenario muy positivo, independientemente de toda la mala onda que hay», afirmó. «Entre 1980 y 2000 aquí la inversión fue prácticamente inexistente, salvo el sistema contra inundaciones con financiamiento internacional –expresó-. Esta provincia empieza con una inversión extraordinaria en 2007, con nuestra gestión. Vos podés ser peronista o radical, me podés querer o me podés odiar, pero no podés dejar de reconocer que estamos en un escenario muy bueno».