La oposición se queja que el oficialismo no quiere tratar el proyecto de los precarizados en salud

Resistencia. Así lo afirmaron desde el bloque radical, quienes insisten en que los trabajadores sanitarios merecen la regularización laboral que reclaman.

Los diputados provinciales Alejandro Aradas y Leandro Zdero junto al bloque radical manifestaron nuevamente su preocupación, porque el oficialismo no quiere tratar, en la sesión de este miércoles, el proyecto sobre la regulación laboral de los precarizados en Salud.

“Desde el bloque despachamos el proyecto de ley 942 que tiene el dictamen favorable por unanimidad de la Comisión de Salud, para la incorporación de todos los precarizados de Salud Pública de manera gradual y racional pero los diputados oficialistas se niegan a tratarlo en el recinto”, aseguraron.

«EL PERSONAL PRECARIZADO DE SALUD ES INVISIBLE PARA EL GOBIERNO»

Los diputados radicales sobre esta cuestión agregaron: “Cuando comenzó esta pandemia los propios diputados oficialistas los llamaban héroes al personal de salud pública que ponían y ponen el pecho a esta pandemia que ha causado tantas muertes, hoy se han vuelto invisibles a la hora de avanzar en algún proyecto de ley que los ponga en valor y puedan acceder a la estabilidad laboral».

Y agregó: «La vienen buscando desde hace varios años ese reconocimiento que no llega para ellos, les dicen que no hay recursos y largan 60 contratos de servicios de más de 40 mil pesos para gente que haga el trabajo que ellos ya lo están haciendo, te dicen no hay recursos para pasarlos a contrato de servicio y puedan cobrar antigüedad y otros beneficios, pero sí hay dinero para contratar un piquetero reconocido como asesor en salud pública”.

“Hasta el momento, nos negaron incluirlo en el temario del día, por eso, esperamos que depongan su actitud y mañana pueda ser tratado en la sesión porque los precarizados ya no pueden seguir esperando por un proyecto que sigue bajo 7 llaves. Ellos merecen ser reconocidos con un salario justo y con la regularización laboral que vienen reclamando desde hace muchos años”, concluyeron Zdero y Aradas.