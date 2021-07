Cafiero: “La Argentina no es ese país de mierda que nos quieren retratar”

Buenos Aires. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete nacional, participó hoy del lanzamiento del Consejo Multisectorial de la Juventud, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. El encuentro reunió a las juventudes del Frente de Todos (FdT), de partidos aliados, de movimientos sociales, gremiales y académicos, entre otros, en lo que constituye un nuevo mensaje de búsqueda de unidad de cara a las elecciones de medio término.

El segmento de los jóvenes es uno de los que preocupa en vista a las elecciones, ya que es uno de los que resultó más golpeado durante la pandemia y junto a los sectores medios y bajos son los que muestran una marcada retracción en el apoyo que Alberto Fernández tuvo en 2019.

Dirigiéndose a los jóvenes presentes en el Museo del Bicentenario, Cafiero afirmó: “La Argentina no es ese país de mierda que nos quieren retratar”. Tras lo que agregó: “El destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza”. Lo dijo luego de hablar de notas periodísticas que dan cuenta de experiencias de argentinos viviendo en el exterior.

En el gobierno sostienen que el dirigirse a los jóvenes o los planes que puede haber entorno a ellos debe “leerse” del lado de la gestión y no desde lo electoral. Consideran que los “sub-21″ son de los “más castigados por la pandemia y de los menos atendidos (porque no eran alcanzados por los planes o las distintas asistencias del gobierno, en la mayoría de los casos)”.

En esa línea aseguran que lo que cambió en cuanto a dirigirse a ellos es que “la vacunación permite desarrollar políticas públicas hacia sectores no atendidos, como el de los jóvenes”, que, agregan, “ya venía golpeado por el macrismo”. Tras lo que completan: “es más profundo que buscar seducir a los jóvenes” y admiten que “todo va a estar teñido por la campaña, pero en el plano joven la pandemia impidió darle respuestas por la naturaleza de la pandemia”.

El objetivo del Consejo es abrir espacios jóvenes de discusión en torno a la producción y el empleo, que coordinados regionalmente, puedan generar documentos de trabajo que pongan de manifiesto las principales problemáticas y fortalezas de sus territorios.

En el comienzo de su discurso, Cafiero sostuvo que “la iniciativa del Injuve (Instituto Nacional de Juventudes) es la iniciativa del gobierno” tras lo que se refirió a la idea de “poder exponer ideas hacia dentro del Consejo”. Luego resaltó la importancia de la instancia de diálogo, “de respeto, de entender, de ponernos en el lugar del otro”. “Eso nos hace una generación distinta. Creo que tenemos que profundizar eso”, completó.

Cafiero consideró que “las juventudes están destinadas a disputar el presente para discutir el futuro”, tras lo que resaltó la importancia de “siempre conservar nuestros valores, independientemente de que vayan contra la corriente” y “y tener capacidad de escucha”. Al tiempo que arengó a los jóvenes al asegurar: “somos la generación de la democracia. De los cuarenta años de democracia que vamos a cumplir cuando termine el mandato de Alberto en 2023″. “Ahí toda la dirigencia va a tener que rendir cuentas. que supimos hacer, proyectar, que se consiguieron”, agregó.

“Argentina resolvió la diferencia en las elecciones. Eso fue fundamental. La democracia es el sistema político que tenemos que defender porque eso después repercute en todo”, dijo el jefe de Gabinete.

Y apuntó: “Por eso cuando se pensó que mejor que los dirigentes políticos, eran lo militares, se fracasó estrepitosamente y con un baño de sangre. Toda la sociedad retrocedió”. Luego comparó que, “cuando se decidió que era tiempo de empresarios, que podían exhibir un compromiso pura y exclusivamente con su empresa, sin tener una mirada de dirigencia gremial o militancia, sino pura y exclusivamente enfocada en la dirección de una empresa, tampoco fue un modelo que funcionó en la Argentina”.

También señaló a la Justicia: “Tampoco los jueces están capacitados para dirigir nuestro país”.

Al hacer referencia a notas periodísticas de argentinos que se van del país, fue que Cafiero aseguró “el destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza”. “Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar”, señaló. Al tiempo que apuntó la importancia de demostrar diálogo político y resaltó que la “Argentina es uno de los 12 países que hace vacunas contra el covid. Tan malos no somos. Argentina es uno de los 15 que hace satélites de gran porte”, ejemplificó. “Tenemos un país maravilloso, tenemos que defenderlo entre todos”, completó.

Luego apuntó a los números de la pobreza al afirmar “tenemos el 57 % de los niños, entre 0 y 14, pobres. Si eso no nos interpela a hacer cosas en conjunto, yo no sé qué lo es”. “Si no logramos un proyecto de país que genere trabajo, no lo vamos a reducir con la tarjeta Alimentar. Se reduce con trabajo”, afirmó, y llamó a un “compromiso más explícito”.

En el encuentro, junto a Cafiero estuvo Macarena Sánchez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, representantes sindicales, de sectores productivos, de culto, y del sector académico. El objetivo del Consejo es poder aportar acciones concretas que “rejuvenezcan” la mirada tradicional y debates territoriales con una perspectiva joven al Consejo Económico y Social y el Poder Ejecutivo, incentivando el pensamiento nacional productivo.