La Policía controla instituciones para que éstas no violenten el aislamiento

Sáenz Peña. Un caso muy particular se dio en el ISEL hace algunos días. La esposa del empresario supermercadista Felipe Khon negó que en el lugar se haya estado realizando alguna reunión, pero minutos más tarde y por varias horas docentes abandonaban el lugar.

El 911 hizo una inspección en un instituto de enseñanza de idioma, según informó la Policía a través del Jefe Turno D.Z.I.P.R.S.P. Of. Ppal. Gerardo Gabriel FALCÓN.

La información oficial menciona que el viernes pasado ordenes operacionales solicitaron una inspección en un instituto de enseñanza de inglés denominado ISEL, ubicado en calle 29 entre 14 y 16 centro. Según el jefe Falcón en el lugar se entrevistó con una mujer llamada GLADIS ALEGRE DE KHON, esposa del empresario supermercadista Felipe Khon y madre de la propietaria del lugar. Desde la Policía señalan que la señora mayor informo que el lugar se halla cerrado y que sólo procedía al cobro de cuotas mensuales en horario matutino y que desconocía de alguna reunión.

Pese a esto, los vecinos de la zona advirtieron que esa mañana hubo movimiento de personal docente el que según el medio CHM mantuvo una reunión en el edificio aunque la madre de la propietaria lo haya negado a la Policía. La Policía no pudo más que quedarse con la versión de la sexagenaria ya que al no tener orden de allanamiento no pudo ingresar para constatar que en la sede educativa directivos y docentes violaban el aislamiento social establecido por decreto presidencial.

Llamativo es que en el informe oficial policial diario de esa jornada la información no fue difundida, pero sí existió plantilla informativa que le fue girada a la Jefatura de Policía, lo que deja demostrado que se trató de mantener en reserva incluso la inspección policial para cuidar las formas con la millonaria familia que se vio envuelta en esta situación. Un dato, los vecinos alertaron a las autoridades del movimiento que comenzó cerca de la 9 de la mañana, y fuentes policiales mencionaron of de record que tras la visita de los efectivos del 911 y de manera espaciada una cantidad importante de personas salieron del edificio en cuestión.