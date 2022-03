La UCR prepara un instituto político rumbo a las elecciones de 2023

Resistencia. Legisladores se reunieron con el presidente del Comité Provincial para comenzar a dar forma a un espacio que será la usina de ideas del partido.

Una de las principales críticas que efectúa las coaliciones políticas opositoras a quienes hoy detentan cargos públicos es la falta de un ‘plan de gobierno‘, de proyectos o una hoja de ruta que contenga aspectos claves para atender las cuestiones elementales.

En la provincia, la ajustada derrota que tuvo Chaco Cambia a manos del Frente de Todos tuvo para la dirigencia radical una lectura que el escenario para los comicios ejecutivos del año entrante es de una marcada expectativa, más aun si se agrega que el oficialismo tiene sus tensiones internas a nivel nacional, que de consolidarse tendrán un impacto en las provincias.

‘Nos estamos preparando para gobernar en 2023‘, señaló el diputado nacional y presidente del Comité Provincial Juan Polini al término del encuentro con parlamentarios provinciales y antes del que mantendría con intendentes primero y luego concejales, en los que se analizaría la conformación de un instituto de políticas públicas que sirva como usina de ideas para el centenario partido en una eventual plataforma política y establezca una agenda horizontal. ‘Queremos trabajar a lo largo del año generar las condiciones a través de la UCR y luego de Chaco Cambia contar con un espacio de formación que trabaje las necesidades de la gente‘, agregó Polini.

En una rueda de prensa consultado acerca de las posibilidades de avanzar con iniciativas desde el rol que le toca, el exintendente sostuvo que cuesta imponer las propuestas con un oficialismo con prioridades que entienden no aportan soluciones a los problemas urgentes. ‘Está claro que la agenda del gobierno nacional y provincial está absolutamente alejada de las reales preocupaciones de la sociedad, no hay un programa de gobierno y no percibimos que vaya a haberlo, hay que ponerse a trabajar en serio para bajar la inflación que este año rondará el 60%, la canasta básica supera los $76.000, el combustible aumenta todas las semanas, la harina aumentó un 70% en 5 días, la presión tributaria sobre quienes trabajan, generan empleo y crecimiento es cada vez más asfixiante, en síntesis, no hay un rumbo que marque hacia dónde vamos‘, expresaron.

EN MOVIMIENTO

Polini insistió en el concepto de un radicalismo ‘en movimiento‘ aun cuando exista cierto recelo interno propio del día a día de la política. ‘Hay veces que puede existir desconfianza, la que se resuelven generando estos ámbitos de discusión y debate‘, ponderó dando por sentado que tendrá una amplia oferta tanto a nivel interno como coalición opositora que se definirá en elecciones primarias.

‘Estamos trabajando con mucha seriedad y responsabilidad en un programa de gobierno que pondremos en marcha el 10 de diciembre de 2023 cuando gobernemos el país y la provincia, es perfectamente posible revertir todas estas cuestiones, Chaco es una de las provincias que más fondos recibe por coparticipación, solo hace falta una gestión transparente y ordenada, que establezca prioridades, la agenda de los gobiernos debe coincidir con los temas que la sociedad necesita resolver‘, consideraron.

PROVINCIA

‘La situación en el Chaco no es menos preocupante, la pobreza alcanza el 53%, hay un 17% de indigencia, somos la capital del piquete, las facturas de Secheep están llegando con un 100% de aumento, los salarios y jubilaciones siguen estando por debajo de la línea de pobreza, la calidad educativa y sanitaria no están garantizadas, el delito urbano y rural a la orden del día, y podríamos enumerar cientos de situaciones que no son atendidas por este gobierno‘, agregaron los legisladores.

Rechazo a la potencial suba de las retenciones

La decisión de la administración de Alberto Fernández de actualizar los porcentajes de retenciones por las exportaciones de granos a partir del aumento que tuvieron en las últimas semanas las materias primas, Polini se mostró contrario a cualquier modificación impositiva.

‘La gente nos votó para rechazar cualquier aumento de impuestos, una pyme debe abonar 148 tributos, 170 en el caso de la industria, es una aberración se debe ordenar la política y ajustarse, no se puede seguir metiéndole la mano en el bolsillo de la ciudadanía‘, indicó.

El legislador nacional expresó que no coincide con el jefe de Estado respecto a que no debe encararse cambios de fondo en la estructura impositiva.

‘Es tan desordenado todo que fue el propio Alberto Fernández que dijo que este país no tendría una reforma impositiva ni laboral, pero para poder salir adelante la Nación necesita modernizarse en estos dos aspectos‘, apuntó.

Las críticas a la medida que tomarían desde la Casa Rosada llegan de varios sectores. «Aun con este panorama alentador, pretenden aumentar las retenciones. En vez de planificar, gestionar y ordenar las cuentas, el Gobierno insiste con una mayor presión tributaria que desalienta la producción, las inversiones y el crecimiento», consideró Rodrigo de Loredo, titular de Evolución Radical en Diputados.

Elección de fiscal de Estado y cautela con Raúl Acosta

A su turno, el presidente del bloque de Chaco Cambia en el Parlamento provincial, Carim Peche, señaló sus diferencias con el proceder del Gobierno respecto de la elección y puesta en funciones del fiscal de Estado Roberto Herlein.

Si bien subrayó que la crítica no era hacia el electo sino al manejo del Ejecutivo, ‘me hubiese gustado que en el cuerpo examinador estuviese alguien de la oposición o profesionales del ámbito académico‘, indicó.

Además, se quejó porque el Ejecutivo tomó juramento a Herlein sin que aún tenga el aval parlamentario para ocupar el cargo, como marca la Constitución.

Respecto de los movimientos y rumores que existen sobre la renuncia de un diputado del oficialismo que abriría las puertas al retorno de Raúl Acosta, acusado de abuso sexual por parte de dos colaboradoras y si alguien sospechado de un delito tan aberrante puede ocupar una banca en Brown 520, Peche esquivó el asunto y pidió a esperar a que se formalice el hecho, si es que finalmente se concreta. ‘No hay ninguna renuncia presentada entonces todo es terreno de hipótesis, en caso de que se concrete seguramente analizaremos como bloque la forma de seguir‘, indicó para dejar entrever que esperará a que el oficialismo resuelva sus diferencias y luego se expresará la UCR.