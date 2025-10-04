La UCR respaldó a Zdero de cara a las legislativas nacionales

Resistencia. Se realizó un gran encuentro de la Unión Cívica Radical (UCR) Chaco en la Peña Nativa Martín Fierro de Resistencia. El gobernador Leandro Zdero, presidente del partido centenario en la provincia, esbozó un contundente discurso con un mensaje enfocado en la unidad, la defensa de la democracia y en la importancia de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

“ES MOMENTO DE RATIFICAR EL RUMBO”

“Estos son los momentos para ratificar el rumbo hacia donde vamos y estar convencidos de cuál es el camino”, sostuvo Zdero, quien recordó que el radicalismo pudo volver al gobierno e interrumpir 16 años de populismo en el Chaco.

En ese sentido, evocó la victoria electoral provincial de este 2025, cuando también se conformó una alianza con referentes de distintos espacios. “Fue un enorme esfuerzo el que hicimos, y por eso vuelvo a pedirles un esfuerzo más. El 11 de mayo definimos una alternativa compartida que nos dio la victoria, y necesitamos ratificar ese cambio en estos tiempos”, argumentó.

“NUESTROS CANDIDATOS NO TIENEN VÍNCULOS CON LAS MAFIAS”

En ese contexto, remarcó que los candidatos de la lista 503 “no tienen causas pendientes ni vínculos con las mafias a diferencia de otras listas”. “El ladrón piensa que todos somos iguales, y no somos todos iguales. No vamos a hacer alianzas con narcos ni con delincuentes”, aseveró.

Zdero hizo hincapié en los logros de su gestión, como la lucha contra el narcotráfico con récord de incautaciones, la recuperación del sistema sanitario y el Programa Fortaleza destinado a jóvenes. “No vamos a permitir que nos pongan piedras en el camino ni palos en la rueda. Tenemos que seguir construyendo oportunidades para los chaqueños, cambiando la matriz productiva y generando empleo genuino”, enfatizó.

“TENEMOS QUE DEFENDER LA DEMOCRACIA QUE NOS MERECEMOS”

Por otro lado, cuestionó con dureza a los sectores opositores a los que acusó de apostar al fracaso del país: “Algunos buscan el caos para que vuelva la inflación y la incertidumbre. Pretenden que se dispare el Riesgo País y que aumenten los precios porque en el fondo ese fue siempre su verdadero plan”, lanzó.

“Hoy tenemos que defender la democracia que todos nos merecemos. Y esto lo digo porque en nuestra provincia y en nuestro país hemos visto operaciones y maniobras de quienes no están en el poder y quieren volver. Esos son los mismos que a lo largo de la historia estuvieron detrás de los golpes de Estado, detrás de los saqueos y detrás de las operaciones, y hoy también buscan voltear a un gobierno nacional”, puntualizó Zdero.

Finalmente, llamó a redoblar la militancia en los barrios y en las calles para transmitir el mensaje de la lista 503. “Hay que militar, convencer a los chaqueños e ir casa por casa a llevar el mensaje de esta lista. Defendemos la democracia, la justicia, la libertad y el futuro de nuestra provincia”, cerró.

SILVANA SCHNEIDER: “EL GOBERNADOR ZDERO SENTÓ LAS BASES PARA RECONSTRUIR LA PROVINCIA, Y ES FUNDAMENTAL RATIFICAR ESE RESPALDO EN LAS URNAS”

La vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Silvana Schneider, se mostró emocionada por el nuevo reencuentro con la militancia y resaltó su compromiso con la provincia: “Me siento honrada, pero también siento la enorme responsabilidad que implica defender a los chaqueños. Me encargaré de trabajar para que las oportunidades y los beneficios concretos lleguen a nuestro Chaco”.

En relación con las elecciones del 26 de octubre, Schneider instó a redoblar la militancia y a transmitir la importancia de consolidar el cambio iniciado: “El gobernador Leandro Zdero sentó bases sólidas para reconstruir el Chaco. Por eso, este 26 de octubre, las urnas deben expresar un triunfo contundente que asegure la continuidad de este proyecto político y un verdadero grito de libertad y esperanza.”

GUILLERMO AGÜERO: “LA LISTA 503 ES PRESENTE Y FUTURO”

El candidato a diputado nacional, Guillermo Agüero, subrayó el esfuerzo que realizó esta gestión para la reconstrucción de la provincia y las dificultades con las que se encontraron en los primeros meses de gobierno. “Recibimos un enorme descalabro financiero, deudas millonarias con distintos organismos y sin recursos para sostener la salud pública. Tuvimos que trabajar en conjunto con Nación para mantener la caja y sostener este proyecto”, señaló y añadió que a pesar de las dificultades, el compromiso con la provincia y la continuidad del cambio no se detendrá.

Asimismo, valoró la calidad del equipo humano que integra la lista 503. “Esta es la lista del presente y el futuro, de chaqueños que dicen basta a la trampa populista y quieren cambiar la matriz de esta provincia. Llevaremos al Chaco hacia el desarrollo, porque sin desarrollo no hay futuro, y sin futuro no hay salida. Al Chaco y a la Argentina los sacamos entre todos”, finalizó.

