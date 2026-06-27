Las pymes reclamaron menos presión tributaria y más políticas de apoyo en un encuentro nacional en Buenos Aires

Sáenz Peña. El presidente de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña, Gregorio «Goyo» Trabalón, participó del Día Internacional de las Pymes organizado por CAME y destacó la necesidad de avanzar en medidas concretas para fortalecer al sector. También valoró la importante representación chaqueña en el evento.

La ciudad de Buenos Aires fue sede de una nueva edición del encuentro por el Día Internacional de las Pymes, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reunió a cerca de 1.400 dirigentes y empresarios de todo el país. Entre los representantes chaqueños estuvo el presidente de la Cámara de Comercio de Presidencia Roque Sáenz Peña, Gregorio «Goyo» Trabalón, quien durante una nota en LT16 am950 resaltó la importancia de estos espacios para visibilizar la realidad del sector.

«Fue un encuentro federal muy importante, con una gran participación de representantes de todo el país y una fuerte presencia del Chaco. No solamente representamos a Sáenz Peña, sino también al conjunto de las cámaras de comercio de la provincia», expresó Trabalón.

El dirigente destacó además la participación de mujeres empresarias y el rol de los jóvenes en la representación provincial. «La presencia femenina fue muy importante. Hay muchas mujeres que hoy lideran empresas y CAME impulsa permanentemente que ocupen el lugar que se merecen», afirmó.

Durante la jornada expusieron referentes del ámbito político, económico y empresarial, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, dirigentes de la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y especialistas en economía.

«Escuchamos distintas miradas sobre la actualidad económica y productiva. Más allá de las diferencias políticas, estos encuentros sirven para que quienes toman decisiones conozcan de primera mano cuáles son las necesidades de las pymes», señaló.

Según explicó Trabalón, uno de los principales ejes que surgió del encuentro fue la necesidad de reducir la carga impositiva y simplificar los trámites para el sector.

«Las pymes sabemos adaptarnos a los cambios. Lo que necesitamos es que no nos sigan cargando con tanta burocracia y que existan políticas de Estado que acompañen realmente a las pequeñas empresas», sostuvo.

En ese sentido, remarcó que «hoy las leyes tributarias tienen una carga muy alta para la realidad de una pyme» y advirtió que los costos actuales representan otra de las principales preocupaciones del sector.

«Tenemos un problema importante con los costos y con la presión tributaria. Son cuestiones que impactan directamente en la dinámica de cualquier empresa y que necesitan ser atendidas», manifestó.

El presidente de la Cámara de Comercio también explicó que todas las herramientas y experiencias compartidas durante el encuentro serán trasladadas a los asociados de la entidad.

«Estos foros siempre dejan herramientas útiles. Desde CAME se generan programas y proyectos que nosotros acercamos a nuestros socios para ayudarlos a fortalecer y hacer crecer sus empresas», indicó.

Finalmente, Trabalón valoró la posibilidad de que empresarios del interior puedan participar en este tipo de encuentros nacionales.

«Para quienes podemos asistir, es una experiencia muy positiva. Nos permite capacitarnos, intercambiar experiencias y hacer visible el aporte que las pymes realizan al desarrollo económico y social del país», concluyó.

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