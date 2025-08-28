Los abusos de Melchiori: usaba vehículos secuestrados y se «trompeaba» con subalternos

Taco Pozo. La Justicia sigue investigando «los delirios de Rambo» del ex jefe de la Comisaría Tacopoceña. Se viralizan videos donde se lo ve conduciendo una camioneta marca Toyota Modelo SW4 4X4 secuestrada y depositada en el patio de la Comisaría, y se aprecia como se trenza a golpes con otro policía.

Juan Gregorio Santillán denunció que el pasado 21 de este mes cerca de las 01 aproximadamente observó circulando por la localidad de Taco Pozo al Comisario Principal de Policía Daniel Augusto Melchiori, hasta entonces Jefe de Comisaria Taco Pozo, en la camioneta marca Toyota Modelo SW4 4X4 dominio colocado AA995PF color blanca, la cual fue secuestrada el mes pasado en una causa por Averiguación de Procedencia Legal de Dinero con intervención de la Fiscalía Federal.

Ese vehículo según la denuncia se hallaba depositada en carácter de secuestro en el patio interno de la Comisaria local, situación que puede ser verificada en la cámaras de vigilancia qué poseen locales comerciales de la zona, además en las cámaras que posee el cajero automático y las instalaciones de la sucursal del Nuevo Banco del Chaco ubicado en el lateral derecho de la Comisaria Local.

En los videos que se viralizan, según el denunciante, se puede constatar que se encontraba estacionado en calle Belgrano y luego a horas 02:30 aproximadamente fue guardado en el patio interno de la Comisaria.

También se asegura que el ahora ex jefe de Comisaría en fecha 11 de mayo cuando se llevaban a cabo las Elecciones Legislativa Provinciales circulaba por la localidad en el mencionado rodado, desconociéndose si la Justicia Federal le habría otorgado permiso alguno para utilizar un bien privado que debería estar al resguardo para interés de la causa que se tramita.

En la denuncia se apunta al comportamiento del comisario Melchiori y se lo acusa de sacar desde el interior de un deposito que se encuentra en la parte posterior de la Comisaria local paquetes de Hojas de Coca que también se hallaban resguardados en carácter de secuestro, y cual «Papa Noel» regalaba al personal policial de la Comisaria de Taco Pozo y albañiles que se encontraban refaccionando el comedor de la Comisaria.

Lo más llamativo es que en uno de los videos se observa a Melchiori salir de la Comisaria y trenzarse a trompadas con uno de sus subalternos.

Estas conductas que siguen apareciendo continúan incriminando al ex jefe de Comisaria e invitan al Gobierno a ponerle un freno definitivo a este tipo de personajes que abusan del uniforme policial y atemorizan a todo un pueblo.

