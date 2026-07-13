Los trabajos en el Acueducto tienen fecha y aclaran que no se suspenderá el servicio

Resistencia. La empresa Sameep informa que, entre el 27 y el 31 de julio, llevará adelante junto a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) una serie de intervenciones programadas en el Segundo Acueducto del Interior, destinadas a completar obras pendientes y aumentar el caudal de agua potable que se distribuye a las localidades abastecidas por este sistema.

La empresa aclara que las tareas NO implicarán la suspensión del suministro por 5 días. Durante la ejecución de los trabajos, el abastecimiento se mantendrá mediante un esquema alternativo a través del Primer Acueducto, garantizando la provisión de agua potable a las distintas comunidades del interior provincial.

Las intervenciones fueron coordinadas con la Secretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, y programadas para una época del año de menor consumo, coincidente con el receso invernal.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó que “el Segundo Acueducto es una obra primordial para gran parte del Chaco y, junto al acompañamiento del gobernador Leandro Zdero y del ministro de Infraestructura Hugo Domínguez, seguimos trabajando para concretar este proyecto estratégico”.

Por su parte, el coordinador general del Segundo Acueducto, Mario Ropelato, precisó que se ejecutará el cruce del río Negro, reemplazando la cañería provisoria que funciona como bypass en Makallé, y se realizará la conexión definitiva con la Estación de Rebombeo Nº 7, en Presidencia Roque Sáenz Peña, acciones que mejorarán la seguridad, confiabilidad y capacidad del sistema.

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