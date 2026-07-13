UNCAUS abrió inscripciones para once cursos cortos a distancia con certificación universitaria

Sáenz Peña. Los cursos permiten estudiar desde cualquier punto del país mediante una modalidad 100 % virtual y asincrónica. La oferta académica incluye propuestas vinculadas a electricidad, diseño gráfico, tributación, suplementación deportiva, técnicas de estudio, tecnologías industriales, creación de contenido digital, nutrición, informática, liderazgo y educación.

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), a través de la Secretaría Académica, Área de Educación a Distancia, abrió las inscripciones para once cursos cortos con certificación universitaria, destinados a quienes deseen capacitarse de manera flexible y desde cualquier lugar del país.

Las propuestas disponibles son: Instalación Eléctrica en Inmuebles; Diseño Gráfico para Redes Sociales; Práctica Tributaria y Obligaciones Formales en la Pequeña y Mediana Empresa; Suplementación Deportiva; Taller de Técnicas de Estudio; Tecnologías de Control Industrial; Creación de Contenido Digital; Alimentación, Nutrición y Deporte; Informática Básica; Capacitación en Habilidades Emocionales y Liderazgo; y Educación y Psicoanálisis.

Todos los cursos son de corta duración y se desarrollan bajo una modalidad 100 % virtual y asincrónica, lo que permite a cada estudiante acceder al aula virtual en el día y horario que le resulte más conveniente. Los participantes únicamente deberán respetar las fechas establecidas para la entrega de actividades y la realización de evaluaciones, de acuerdo con el cronograma de cada propuesta.

Los cursos cuentan con cupos limitados y otorgan certificación universitaria al finalizar el cursado. La fecha de inicio, la duración, los requisitos de inscripción y los aranceles varían según la capacitación seleccionada.

Una vez confirmada la fecha de inicio, el Área de Educación a Distancia notificará a los estudiantes inscriptos por correo electrónico e informará la habilitación de la plataforma SGA. A partir de esa comunicación, los alumnos podrán realizar el pago de la primera cuota.

Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse ingresando al sitio web virtual.uncaus.edu.ar, en la sección «Cursos», donde deberán seleccionar la propuesta de su interés y acceder a la opción «Leer más» para conocer el programa completo de cada capacitación.

Para realizar consultas, se encuentra disponible el correo electrónico virtual@uncaus.edu.ar, el teléfono 11-3989-3283 (internos 179, 180, 200 y 206) y los celulares 3644-646000 y 3644-586825 (solo llamadas), de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas.

Compartir