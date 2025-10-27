Mal perdedor: Capitanich anticipó que «discutirá» el escrutinio definitivo

Resistencia. En un discurso eufórico se mostró esperanzado en dar vuelta la elección en el conteo final, invocó a Dios y cargó contra el oficialismo. Agradeció a la militancia por la «unidad».

El exgobernador Jorge Capitanich se dirigió a los presentes en su búnker tras conocerse los resultados provisorios de las elecciones legislativas. En un discurso, el dirigente pidió esperar el escrutinio definitivo, al que calificó como «clave» para confirmar los resultados finales.

«Vamos a discutir el escrutinio definitivo porque efectivamente hemos tenido una elección extremadamente competitiva. Esto no está definido», afirmó ante la ovación de los militantes.

Capitanich inició su mensaje con un agradecimiento a la militancia y a las estructuras locales del partido.

«Quiero transmitir, en primer lugar, un agradecimiento a todos los compañeros, militantes, intendentes, concejales y juntas locales. Esta elección es una elección en donde hubo unidad, organización y solidaridad», sostuvo.

Tras confesarse creyente agradeció a Dios, «nuestro Señor, fuente de toda razón y justicia, inspiración de mis actos y de todos. Los designios de Dios tienen muchas veces caminos absolutamente increíbles que uno debe entender, interpretar y cumplir», dijo.

Anunció que peleará en el Congreso «para garantizar las transferencias que Milei no hace a la provincia y que el gobernador, en vez de

defenderla, es cómplice. Y adelantó que su bloque ya tiene 100 proyectos de ley listos para presentar el 10 de diciembre, y otros tantos en elaboración vinculados a la producción y el empleo.

Capitanich concluyó su discurso llamando a mantener la fe y la esperanza: «Decirles que esa esperanza que hoy nos dieron con la confianza la vamos a construir día a día, para seguir con la esperanza intacta, pero fundamentalmente con ese Chaco que puede y que queremos todos. ¡Chaco puede!».

Compartir