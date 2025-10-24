24 octubre, 2025

Opción de Noticias

El portal de periodismo de Sáenz Peña, Chaco

Malestar de la Fundación «Hoy Soy Yo» con Etchelouz y Sergio Rodríguez por quita de médico a pacientes oncológicos

2 min de lectura

Sáenz Peña. Gabriela Bertoya, abogada de la Fundación habló con LT16 de la situación que viven pacientes oncológicos por falta de médicos. Una de las críticas más fuertes es para el director del Hospital 4 de Junio y el propio ministro de Salud.

Cuestionan la falta de solidaridad del director Etchelouz, y desde la Fundación aseguran que dejó a los pacientes oncológicos a la deriva.

La Fundación «Hoy soy Yo», una organización sin fines de lucro en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, que brinda apoyo a pacientes con cáncer. La fundación realiza eventos solidarios y campañas de recaudación de fondos para ayudar a personas que no pueden costear tratamientos, medicamentos y otros recursos necesarios. Uno de los puntales de la misión es apoyar integralmente a pacientes con cáncer, facilitando su acceso a tratamientos y brindando acompañamiento emocional y asistencia médica; es está asistencia médica la que hoy no se tiene por la decisión exclusiva del director del Hospital 4 de Junio Jaime Etchelouz y el silencio cómplice de del ministro Sergio Rodríguez.

Hasta hace poco, y por casi tres años, esa función la cumplía el doctor Juan José Curi. Bertoya explicó que el médico por orden del director fue reubicado, pero jamás se suplió esa ausencia.

Cabe señalar que la cantidad de pacientes que asisten a la fundación varía cada día, dependiendo de sus estados de salud y los tratamientos en curso.

Compartir

Te pueden interesar

2 min de lectura

El Gobierno provincial impulsará la expropiación de la chanchería de Emerenciano Sena

2 min de lectura

Malestar de la Fundación «Hoy Soy Yo» con Etchelouz y Sergio Rodríguez por quita de médico a pacientes oncológicos

1 min de lectura

Tras cesantías de trabajadores en Chango Más, el CEC expresó su preocupación

1 min de lectura

Martín explica cuáles son los trabajos que se realizarán en la ciudad tras el convenio por cloacas