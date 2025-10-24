Malestar de la Fundación «Hoy Soy Yo» con Etchelouz y Sergio Rodríguez por quita de médico a pacientes oncológicos

Sáenz Peña. Gabriela Bertoya, abogada de la Fundación habló con LT16 de la situación que viven pacientes oncológicos por falta de médicos. Una de las críticas más fuertes es para el director del Hospital 4 de Junio y el propio ministro de Salud.

La Fundación «Hoy soy Yo», una organización sin fines de lucro en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, que brinda apoyo a pacientes con cáncer. La fundación realiza eventos solidarios y campañas de recaudación de fondos para ayudar a personas que no pueden costear tratamientos, medicamentos y otros recursos necesarios. Uno de los puntales de la misión es apoyar integralmente a pacientes con cáncer, facilitando su acceso a tratamientos y brindando acompañamiento emocional y asistencia médica; es está asistencia médica la que hoy no se tiene por la decisión exclusiva del director del Hospital 4 de Junio Jaime Etchelouz y el silencio cómplice de del ministro Sergio Rodríguez.

Hasta hace poco, y por casi tres años, esa función la cumplía el doctor Juan José Curi. Bertoya explicó que el médico por orden del director fue reubicado, pero jamás se suplió esa ausencia.

Cabe señalar que la cantidad de pacientes que asisten a la fundación varía cada día, dependiendo de sus estados de salud y los tratamientos en curso.

Compartir