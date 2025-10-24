El Gobierno provincial impulsará la expropiación de la chanchería de Emerenciano Sena

Resistencia. A través de sus redes, el gobernador Leandro Zdero, confirmó que solicitará que se expropie la chanchería del dirigente piquetero ubicado en Campo Rossi.

«Instruí al equipo de gobierno se presente el proyecto de ley para expropiar la chanchería del clan Sena. Debemos ir reconvirtiendo en positivo todo lo que en otros tiempos fue el símbolo del peor costado de la historia chaqueña. Siempre en el marco de la ley y proyectando un destino útil para cada espacio», adelantó en sus redes el mandatario.

Cabe recordar, que en la estancia de los Sena, ubicada en Campo Rossi, se cree que Cesar Sena junto con sus colaboradores: Gustavo Obregón y los caseros Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, encendieron una fogata para incinerar los restos de Cecilia Strzyzowski.

Un destino comunitario

El Secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, confirmó que el proyecto de expropiación será presentado la semana que viene. El primer paso será solicitar la expropiación del campo de Emerenciano Sena donde se desarrollaba un proyecto de producción porcina a través de la Secretaría de Asuntos Registrales.

«Queremos resguardar los derechos de la familia de Cecilia Strzyzowski. En un futuro la familia puede pensar en un juicio por daños y perjuicios», explicó.

Una vez concretada la expropiación, el funcionario dijo que el futuro del campo y sus instalaciones podrían servir para un espacio de rehabilitación de niños y principalmente que el futuro del campo sea para beneficio comunitario.

