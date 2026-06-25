Blasco: “El celular debe ser una herramienta para el aprendizaje y no para la distracción”

Sáenz Peña. Ernesto Blasco defendió la regulación del uso de teléfonos en las escuelas y destacó el nuevo registro público de profesionales de la salud

El diputado provincial Ernesto Blasco se refirió a las recientes leyes aprobadas por la Legislatura chaqueña, entre ellas la que regula el uso de teléfonos celulares en los establecimientos educativos y la que dispone la creación de un registro público, digital y actualizado de profesionales de la salud matriculados en la provincia.

En diálogo con LT16 AM 950, el legislador explicó que la normativa sobre celulares no implica una prohibición absoluta, sino que busca ordenar su utilización dentro del ámbito escolar. “Lo que se regula es el uso del celular como un objeto para el aprendizaje y no para la distracción”, sostuvo.

Blasco señaló que los dispositivos pueden ser útiles como herramientas tecnológicas, especialmente en el nivel secundario, para realizar investigaciones, consultas en buscadores o actividades propuestas por los docentes. Sin embargo, remarcó que el objetivo es evitar que sean utilizados durante las clases para juegos, redes sociales u otros contenidos ajenos a la enseñanza.

“Hoy cada celular es una computadora. Puede servir para investigar o navegar en buscadores, pero lo que se busca es que mientras el docente está explicando un tema no haya alumnos distraídos jugando o utilizando aplicaciones que no tienen relación con la clase”, expresó.

El diputado advirtió además que el uso indiscriminado de los teléfonos puede afectar la comprensión de textos, la concentración y la formación del pensamiento crítico en los estudiantes. También mencionó los riesgos vinculados a determinados juegos y aplicaciones. “Es un arma de doble filo”, afirmó, al tiempo que consideró que la restricción deberá ser más estricta en los niveles iniciales y primarios.

Blasco indicó que la aplicación de la ley deberá complementarse con la participación de las familias. “No tendría sentido que en la escuela se restrinja el uso del celular y en la casa se permita un uso indiscriminado”, planteó.

Asimismo, explicó que aún resta la promulgación de la norma, la elaboración de su decreto reglamentario y posteriormente las resoluciones del Ministerio de Educación, que deberán establecer los mecanismos concretos para su implementación en las escuelas.

Según detalló, la iniciativa fue consensuada entre proyectos presentados por legisladores oficialistas, opositores y el Poder Ejecutivo. “Después habrá que ajustar los detalles, adaptar la currícula y capacitar a docentes y maestros”, señaló.

Registro público de profesionales de la salud

Durante la entrevista, Blasco también se refirió a la ley que crea un registro público y digital de profesionales de la salud matriculados en Chaco.

La herramienta permitirá consultar, a través de una plataforma oficial, información sobre médicos, odontólogos, farmacéuticos, kinesiólogos, psicólogos, bioquímicos y otros profesionales habilitados para ejercer en la provincia.

El legislador consideró que la medida era una deuda pendiente del Estado y destacó que permitirá verificar de manera inmediata si una persona cuenta con matrícula vigente y está habilitada para desempeñarse en hospitales, clínicas o consultorios. “Llama la atención que no lo hayamos tenido hace años”, expresó.

Blasco explicó que actualmente existen registros dispersos por áreas o colegios profesionales, muchos de ellos todavía en formato papel. La nueva ley buscará centralizar esa información en una única base de datos pública y accesible.

“Un director de hospital, un empleador o cualquier ciudadano podrá consultar si el profesional está matriculado y tiene todo en regla”, indicó.

También sostuvo que la medida contribuirá a prevenir situaciones de falsificación o usurpación de matrículas, en un contexto marcado por casos que pusieron en discusión los controles estatales sobre el ejercicio profesional en el área sanitaria.

El diputado recordó que la implementación del sistema deberá avanzar junto con otras herramientas de modernización, como la digitalización de la historia clínica de los pacientes.

Finalmente, Blasco cuestionó que el debate por la nueva ley se utilice con fines partidarios y afirmó que el oficialismo acompañó la iniciativa más allá de quién la hubiera presentado. “Uno gobierna para el bien de todos los chaqueños, no para un partido político”, concluyó.

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