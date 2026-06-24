Amo los Perros valoró el endurecimiento de penas por maltrato animal

Sáenz Peña. Marcela Iznardo, integrante de Amo a los Perros, consideró que los cambios en el Código de Faltas representan un avance, aunque advirtió que la efectividad de las nuevas sanciones dependerá de la actuación de la Justicia y de que las denuncias sean correctamente tramitadas.

La referente de la agrupación proteccionista Amo a los Perros, Marcela Iznardo, al hablar con LT16 am950 valoró el endurecimiento de las sanciones por maltrato animal aprobado recientemente por la Legislatura chaqueña, pero sostuvo que la nueva normativa sólo tendrá impacto real si los jueces aplican las medidas previstas.

“Sirve siempre que después se aplique”, afirmó Iznardo al referirse a las modificaciones introducidas en los artículos 133 y 134 del Código de Faltas, que elevan las multas según la gravedad del maltrato y establecen penas de arresto que, en los casos de muerte del animal, no podrán ser reemplazadas por una sanción económica.

La proteccionista recordó que desde la organización ya habían logrado intervenciones mediante las herramientas que existían en el Código de Faltas, particularmente a través del trabajo conjunto con el Juzgado de Faltas. Sin embargo, remarcó que la respuesta no es uniforme en toda la provincia.

“En cada lugar los jueces tienen su criterio. Acá se trabajó muy bien, pero no pasa lo mismo en otras localidades”, señaló.

La importancia de denunciar y aportar pruebas

Iznardo insistió en que los casos de maltrato animal deben ser denunciados formalmente en las comisarías y no limitarse a llamados telefónicos al 911.

“Hay gente que piensa que llamando al 911 ya hizo la denuncia, pero no es así. Hay que ir a la comisaría, hacer la denuncia por escrito, aportar fotos, videos y todos los datos que se tengan”, explicó.

Según detalló, en numerosas oportunidades reciben imágenes de animales atados a la intemperie, en condiciones de abandono o expuestos a bajas temperaturas. En esos casos, señaló que la intervención judicial requiere elementos concretos que permitan acreditar la situación.

También planteó una dificultad frecuente: la falta de espacios donde alojar a los animales rescatados. “Para retirar un animal hay que tener dónde llevarlo. Nosotros hemos podido sacar animales porque ya teníamos un lugar para ubicarlos”, indicó.

La referente recordó el rescate de cinco animales que se encontraban en muy malas condiciones dentro de una vivienda y sostuvo que las nuevas sanciones podrían contribuir a desalentar conductas reiteradas de maltrato.

“No alcanza con sacar el animal”

En ese sentido, Iznardo se manifestó en contra de la creación de refugios masivos para perros y gatos, al considerar que pueden convertirse en espacios de acumulación de animales sin resolver el problema de fondo.

“Nosotros buscamos concientizar y que la gente sea responsable. Si se le saca un perro a una persona, pero no hay una sanción, al poco tiempo puede volver a tener otro animal en las mismas condiciones”, sostuvo.

Para la agrupación, la prevención debe incluir campañas de castración, educación sobre tenencia responsable y sanciones efectivas frente al abandono, el maltrato y la reproducción indiscriminada.

La entrevistada también pidió que las normas se apliquen en situaciones vinculadas con criaderos clandestinos, animales mantenidos atados y personas que hacen reproducir reiteradamente a perros y gatos.

“En localidades pequeñas muchas veces minimizan el hecho y dicen: ‘Es simplemente un perro’ o recomiendan hablar con el vecino. Pero no es así. Un juez tiene autoridad para intervenir”, remarcó.

El antecedente de los rescates de caballos

Iznardo recordó además el trabajo realizado años atrás en el rescate de caballos maltratados, a partir de una ordenanza municipal vigente desde la gestión de Karim Peche.

Según señaló, entre 2015 y 2019 lograron rescatar más de 60 caballos. En varios casos, la intervención permitía que el animal fuera retirado y trasladado a un lugar de resguardo en pocos días.

No obstante, advirtió que actualmente el costo de rescatar y atender a un caballo se volvió muy elevado. “Sólo la visita de un veterinario para revisar un caballo puede costar 80 mil pesos. Para nosotros es una fortuna”, expresó.

Finalmente, la referente de Amo a los Perros reiteró que el endurecimiento de las penas constituye una herramienta importante, pero insistió en que debe traducirse en respuestas concretas.

“Que no quede solamente plasmado en papel. Tiene que aplicarse y cumplirse”, concluyó.

Jornada de castración

Durante la entrevista, Iznardo informó que el próximo 4 de julio se realizará una jornada de castración en el barrio Solidario. La actividad estará destinada a atender una lista de aproximadamente 250 animales.

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